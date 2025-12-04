Επικίνδυνα emojis: Τι κρύβεται πίσω από τα αθώα σύμβολα που ανταλλάσσουν τα παιδιά

Ιδιωτικός ερευνητής προειδοποιεί πως τα emojis που ανταλλάσσουν τα παιδιά σας μπορεί να μην είναι τόσο αθώα όσο φαίνονται. Οι γονείς καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με ορισμένα ανησυχητικά σύμβολα που χρησιμοποιούν θηρευτές για να επικοινωνούν κρυφά με παιδιά σε πλατφόρμες όπως το WhatsApp, το Snapchat, το Facebook και το Instagram.

Κατάχρηση συνηθισμένων συμβόλων, όπως μια καραμέλα-γλειφιτζούρι, μια φωτογραφική μηχανή με φλας και ακόμη κι ένα κλειδί σπιτιού, έχει μετατρέψει αθώες εικόνες σε μηνύματα με πιο σκοτεινές προθέσεις, όπως η παρότρυνση ενός παιδιού να στείλει εικόνες του εαυτού του. Η προειδοποίηση γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική τώρα που αρκετά παιδιά ενδέχεται να λάβουν νέο κινητό, τάμπλετ ή λάπτοπ ως χριστουγεννιάτικο δώρο.

Ο Κρις Τόμας από τους UK Private Investigators εξηγεί γιατί είναι εύκολο για τους γονείς να μην αντιληφθούν τα σημάδια ότι το παιδί τους δέχεται προσέγγιση μέσω emojis. «Οι γονείς είναι προσεκτικοί και ελέγχουν φωτογραφίες, λίστες φίλων και ακόμη και το περιεχόμενο των μηνυμάτων, αλλά μπορεί να μην σκεφτούν να αναρωτηθούν τι σημαίνει ένα emoji», δήλωσε ο Κρις. «Οι θηρευτές το γνωρίζουν αυτό και γι’ αυτό τα χρησιμοποιούν», συμπληρώνει.

Ο ειδικός συμβουλεύει έντονα τους γονείς να παρακολουθούν κάθε πιθανή μυστική ψηφιακή επικοινωνία των παιδιών τους και αποκαλύπτει ποια emojis μπορεί να έχουν διαφορετικές και επικίνδυνες σημασίες.

Emoji γλειφιτζούρι

Το φωτεινό και πολύχρωμο emoji παραπέμπει πολλούς στη δημοφιλή γλυκιά καραμέλα. Ωστόσο, ο Κρις προειδοποιεί ότι χρησιμοποιείται από θηρευτές ως σύμβολο αποπλάνησης ή προσφοράς «δώρων». «Στον γονέα μπορεί να φαίνεται ότι το παιδί μιλά για γλυκά, αλλά χρησιμοποιείται με πιο σκοτεινό τρόπο για να συνεχιστεί η συνομιλία», πρόσθεσε.

Emoji φωτογραφικής μηχανής με φλας

Το δημοφιλές αυτό σύμβολο απεικονίζει μια ψηφιακή κάμερα και χρησιμοποιείται συχνά για να δείξει ότι τραβήχτηκε φωτογραφία. Σύμφωνα με τον Κρις, χρησιμοποιείται μερικές φορές για να πιέσει ένα παιδί να στείλει φωτογραφίες που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έστελνε.

Emoji video game

Oι παιδόφιλοι χρησιμοποιούν πλατφόρμες εικονικής πραγματικότητας για να προσεγγίσουν και να κακοποιήσουν σεξουαλικά παιδιά. Το emoji, που απεικονίζει ένα χειριστήριο παιχνιδοκονσόλας, μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται από θηρευτές για να δελεάσουν παιδιά σε ιδιωτικές συνομιλίες μέσα από παιχνίδια, όπου η παρακολούθηση από τους γονείς είναι πιο δύσκολη, σημειώνει ο Κρις.

Emoji κλειδιού

Ο Κρις θεωρεί αυτό το σύμβολο ιδιαίτερα ανησυχητικό λόγω της διπλής του σημασίας. «Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει αν ένα παιδί είναι μόνο του ή χωρίς επίβλεψη», αναφέρει. «Το σύμβολο μοιάζει αβλαβές στους γονείς, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως σήμα ώστε ο θηρευτής να προχωρήσει τη συζήτηση χωρίς να εντοπιστεί».

Τα emojis, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, πρωτοεμφανίστηκαν στην Ιαπωνία στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και πλέον χρησιμοποιούνται ευρέως για να περιγράψουν συναισθήματα και καταστάσεις μέσα σε μια συνομιλία. Η ίδια η λέξη «emoji» προέρχεται από τις ιαπωνικές λέξεις για «εικόνα» και «χαρακτήρα», μεταφραζόμενη περίπου ως «εικονικός χαρακτήρας».

Τα emojis έχουν πιθανώς γίνει προτιμώμενο εργαλείο για διαδικτυακούς θηρευτές, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα άρνησης σε περίπτωση που ένας γονιός τα εντοπίσει. Με αυτόν τον τρόπο, ο θηρευτής μπορεί να ισχυριστεί ότι το σύμβολο είναι αθώο ή ότι σημαίνει κάτι διαφορετικό.

«Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι αυτά είναι τα σύμβολα που γνωρίζουμε και ενδέχεται να υπάρχουν κι άλλα που δεν έχουμε ακόμη εντοπίσει», είπε ο Κρις. «Αν παρατηρήσετε τυχαία emojis στα μηνύματα των παιδιών σας, πρέπει να είστε προσεκτικοί και να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν με ποιον μιλούν».

Πέρα από τα ίδια τα σύμβολα, οι γονείς υπενθυμίζονται να παρακολουθούν και πιθανές αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών τους όταν λαμβάνουν μηνύματα. Ο Κρις πρόσθεσε: «παιδιά που γυρίζουν το κινητό τους όταν μπαίνει ένας γονιός στο δωμάτιο ή διαγράφουν γρήγορα τα μηνύματα μπορεί να κρύβουν κάτι που τα θέτει σε κίνδυνο. Συχνά, οι θηρευτές λένε στα παιδιά να κρατούν μυστικές τις συνομιλίες τους και τα παιδιά συμπεριφέρονται έτσι για να μην μπουν σε μπελάδες».

Για τους γονείς που σκοπεύουν να χαρίσουν στα παιδιά τους ένα νέο κινητό, λάπτοπ ή τάμπλετ αυτά τα Χριστούγεννα ή για όσους τα παιδιά τους έχουν ήδη μια συσκευή, ο Κρις τονίζει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μια συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Επιπλέον, η ενεργοποίηση γονικού ελέγχου στις νέες συσκευές ή η γνώση των κωδικών πρόσβασης των παιδιών μπορούν να προσφέρουν επιπλέον επίπεδα προστασίας.

