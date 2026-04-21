Επισκέψεις σε Πάτρα και Ρίο ο Θανάσης Κοντογεώργης – Πότε θα γνωστοποιηθεί το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αχαΐας

Επισκέψεις σε έργα και σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αλλά και συμμετοχή σε διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Αχαΐας

21 Απρ. 2026 13:59
Pelop News

Ο καλαβρυτινής καταγωγής υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης επισκέπτεται σήμερα την Πάτρα και το Ρίο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αχαΐας, που αναμένεται έως το τέλος Μαΐου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη «Περιφέρεια 2030», η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της τοπικής οικονομίας.

Η επίσκεψη του Υφυπουργού αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή, καθώς το υπό διαμόρφωση σχέδιο αναμένεται να καθορίσει τις βασικές προτεραιότητες για έργα υποδομών, περιβάλλοντος και επιχειρηματικότητας στην Αχαΐα τα επόμενα χρόνια.

Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται επισκέψεις σε κομβικά σημεία της περιοχής. Στις 17:30, ο κ. Κοντογεώργης θα μεταβεί στα έργα αποκατάστασης της παράκτιας ζώνης Ρίου–Ακταίου–Αγίου Βασιλείου, όπου υλοποιούνται παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών, ένα ζήτημα με έντονη περιβαλλοντική και αναπτυξιακή διάσταση για την τοπική κοινωνία.

Στη συνέχεια, στις 18:15, θα επισκεφθεί το Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης, αναδεικνύοντας τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μοχλού ανάπτυξης και τουριστικής προβολής.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί στις 19:00 με τη συμμετοχή του Υφυπουργού σε διευρυμένη νομαρχιακή συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Αχαΐας, όπου θα συζητηθούν ζητήματα πολιτικής επικαιρότητας, καθώς και οι αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει και ο Στέλιος Κονταδάκης.

Η παρουσία κυβερνητικών στελεχών στην Αχαΐα εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο επαφών με τοπικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιοχής και θα ενισχύει την αναπτυξιακή της δυναμική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ