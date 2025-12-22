Επιστροφή ενοικίου: Τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι τέλος Δεκεμβρίου για διόρθωση ποσών

Διόρθωση λαθών σε δηλώσεις ενοικίου για πλήρη επιστροφή έως 800 ευρώ (συν προσαυξήσεις για παιδιά και φοιτητική στέγη). Οδηγίες για τροποποιητική δήλωση στην ΑΑΔΕ.

Επιστροφή ενοικίου: Τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι τέλος Δεκεμβρίου για διόρθωση ποσών
22 Δεκ. 2025 10:16
Pelop News

Οι ενοικιαστές που έλαβαν μειωμένη ή μηδενική επιστροφή ενοικίου καλούνται να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση στην ΑΑΔΕ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να διορθωθούν λάθη και να καταβληθούν τα σωστά ποσά στις επόμενες πληρωμές.

Η ενίσχυση υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου, χωρίς να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια και χωρίς εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων.

Ανώτατα ποσά επιστροφής:

  • 800 ευρώ για μισθωτή χωρίς παιδιά.
  • 850 ευρώ με ένα παιδί.
  • 900 ευρώ με δύο παιδιά.
  • Προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Επιπλέον ενίσχυση έως 800 ευρώ προβλέπεται για φοιτητική κατοικία εξαρτώμενου τέκνου.

Συχνότερο λάθος που εντοπίστηκε κατά την εκκαθάριση ήταν η καταχώριση του μηνιαίου μισθώματος ως ετήσιου στο έντυπο Ε1, με αποτέλεσμα χαμηλές καταβολές (π.χ. 20-30 ευρώ).

Οι διορθώσεις αφορούν:

  • Σωστή αναγραφή της ετήσιας δαπάνης ενοικίου (κωδικοί 811-816 για κύρια κατοικία, 817-822 για φοιτη1337τική).
  • Επικαιροποίηση IBAN.
  • Προσκόμιση δικαιολογητικών σε περιπτώσεις χωρίς ηλεκτρονικό μισθωτήριο (π.χ. μισθώσεις από Δημόσιο ή ανήλικους).

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά στο myAADE:

  1. Είσοδος στην πλατφόρμα.
  2. Άνοιγμα δήλωσης φορολογικού έτους 2024.
  3. Επιλογή τροποποιητικής.
  4. Διόρθωση στοιχείων.
  5. Υποβολή.

Το σύστημα επανυπολογίζει αυτόματα την ενίσχυση μετά από διασταυρώσεις με μισθωτήρια και δηλώσεις εκμισθωτών.

Μειωμένα ποσά προέκυψαν επίσης σε περιπτώσεις κοινής μίσθωσης, σύντομης διάρκειας μίσθωσης ή εξαιρετικά χαμηλών δηλωθέντων ενοικίων.

Για πληροφορίες, οι δικαιούχοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλεφωνικό κέντρο της ΑΑΔΕ (1521).

Ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνουν περίπου 50.000 δημόσιους λειτουργούς (εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, ένστολους) εκτός αστικών κέντρων, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Από το 2026 προβλέπονται μηνιαίες στεγαστικές ενισχύσεις σε νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και προγράμματα αξιοποίησης δημοσίων κτιρίων.

