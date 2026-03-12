Επίθεση από αγέλη σκύλων στο Λιτόχωρο: Στη ΜΕΘ 61χρονη Γερμανίδα, συνελήφθη αντιδήμαρχος

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Λιτόχωρο Πιερίας, όπου μια 61χρονη Γερμανίδα δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων και νοσηλεύεται πλέον στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά και το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε εξαιτίας των τραυμάτων της.

Η επίθεση έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης 11 Μαρτίου, όταν η γυναίκα, που βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές μαζί με τον σύζυγό της, είχε βγει μόνη της για περίπατο σε περιοχή λίγο έξω από το Λιτόχωρο. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, δέχθηκε επίθεση από ομάδα σκύλων και τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 61χρονη κατάφερε να ειδοποιήσει τον σύζυγό της, ο οποίος έσπευσε στο σημείο και τη μετέφερε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου. Εκεί κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση.

Η γυναίκα φέρει τραύματα στο σώμα, στο πρόσωπο και στο κεφάλι, ενώ η κατάσταση της υγείας της θεωρήθηκε αρκετά σοβαρή ώστε να χρειαστεί νοσηλεία στη ΜΕΘ.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο αντιδήμαρχος Δίου – Ολύμπου που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς και για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

