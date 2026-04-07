Η επίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη περνά σε νέα φάση, καθώς οι τουρκικές Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία των τριών ενόπλων που ενεπλάκησαν στο αιματηρό περιστατικό έξω από το κτήριο που στεγάζει την αποστολή, στην περιοχή Λεβέντ. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένας από τους δράστες σκοτώθηκε στο σημείο, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν και συνελήφθησαν. Από την ανταλλαγή πυρών τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο αστυνομικοί.

Νεκρός είναι ο Γιουνούς Ε.Σ., ενώ οι δύο τραυματισμένοι που συνελήφθησαν κατονομάζονται ως Ονούρ Τσ. και Ενές Τσ.. Όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί, οι δύο τελευταίοι είναι αδέλφια, ενώ ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να είχε σχέσεις με ομάδα που, κατά την περιγραφή των τουρκικών Αρχών, «εκμεταλλεύεται τη θρησκεία». Παράλληλα, ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να είχε και ποινικό παρελθόν που σχετίζεται με υποθέσεις ναρκωτικών.

Πώς έγινε η επίθεση

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι τρεις ένοπλοι είχαν φτάσει στην Κωνσταντινούπολη από το Ιζμίτ με νοικιασμένο αυτοκίνητο και ήταν οπλισμένοι με αυτόματα όπλα και πιστόλια. Η επίθεση σημειώθηκε μπροστά από αστυνομικούς που βρίσκονταν ήδη σε υπηρεσία στην περιοχή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ανταλλαγή πυρών διάρκειας περίπου δέκα λεπτών. Η άμεση αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας φαίνεται ότι απέτρεψε χειρότερη εξέλιξη.

Οι τραυματισμοί των δύο αστυνομικών δεν εμπνέουν ανησυχία. Όπως έγινε γνωστό, ο ένας φέρει τραύμα στο πόδι και ο δεύτερος στο αυτί. Την ίδια ώρα, οι έρευνες επεκτείνονται τόσο στο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες όσο και στον κύκλο επαφών τους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε οργανωμένος σχεδιασμός ή συνεργοί.

#Turkey / #Israel 🇹🇷🇮🇱: Gunmen conducted shooting attack against Israeli consulate in #Istanbul. 2 attackers killed and several Police officers were wounded. Gunmen seemingly used BP-12 Bullpup shotgun, AR-12 shotgun, possible converted .32 ACP pistol —all obtained domestically. pic.twitter.com/ErqXPro1kH — War Noir (@war_noir) April 7, 2026

Γιατί η υπόθεση προκαλεί ερωτήματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι στο κτήριο δεν βρίσκονταν Ισραηλινοί διπλωμάτες τη στιγμή της επίθεσης. Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, το ισραηλινό προσωπικό είχε αποσυρθεί εδώ και καιρό για λόγους ασφαλείας, στο φόντο της έντασης που ακολούθησε τον πόλεμο στη Γάζα. Αυτό είναι και το στοιχείο που ενισχύει τα ερωτήματα γύρω από τον ακριβή στόχο της επίθεσης και τα πραγματικά κίνητρα των δραστών.

İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır.

Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri… — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) April 7, 2026

Οι τουρκικές Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει και στη σύλληψη τριών ακόμη υπόπτων που θεωρείται ότι συνδέονται με το περιστατικό, ενώ στην υπόθεση έχουν οριστεί εισαγγελείς για να διερευνήσουν πλήρως τις διασυνδέσεις και το υπόβαθρο των εμπλεκομένων. Την ίδια ώρα, τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ καταδίκασαν την επίθεση, με την Ουάσινγκτον να κάνει λόγο για πλήγμα κατά της διεθνούς τάξης και να επαινεί την άμεση επέμβαση των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας.

Undercover Turkish officer drops to the ground and fires from beneath a vehicle, wounding the attacker in the leg near Israeli Consulate in Istanbul. pic.twitter.com/4fCroLOotS — Clash Report (@clashreport) April 7, 2026

Η μεγάλη εικόνα

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ασφάλεια διπλωματικών και στρατηγικών στόχων στην Κωνσταντινούπολη, σε μια περίοδο αυξημένης νευρικότητας στην περιοχή. Παρότι η ένοπλη δράση εξτρεμιστικών ομάδων στην Τουρκία είχε περιοριστεί τα τελευταία χρόνια, η επίθεση αυτή δείχνει ότι οι απειλές παραμένουν υπαρκτές και μπορούν να επανεμφανιστούν με αιφνίδιο και επικίνδυνο τρόπο.

