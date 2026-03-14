Επίθεση με drone στο Ερμπίλ: Σε αναστολή το διυλιστήριο Λανάζ μέχρι να σβήσει η φωτιά

Σε αναστολή λειτουργίας τέθηκε το διυλιστήριο Λανάζ, δυτικά του Ερμπίλ στο Ιρακινό Κουρδιστάν, μετά την πυρκαγιά που προκάλεσε επίθεση με drone. Οι τοπικές αρχές δηλώνουν ότι οι εργασίες θα παραμείνουν παγωμένες μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο και να εκτιμηθεί η έκταση των ζημιών.

14 Μαρ. 2026 21:16
Pelop News

Νέα ανησυχία για την ασφάλεια κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στο Ιρακινό Κουρδιστάν προκαλεί η επίθεση με drone που έπληξε το διυλιστήριο Λανάζ, δυτικά του Ερμπίλ, οδηγώντας στην αναστολή της λειτουργίας του. Σύμφωνα με αξιωματούχους της περιφερειακής διοίκησης, η μονάδα σταμάτησε να λειτουργεί μέχρι να κατασβεστεί πλήρως η πυρκαγιά που ξέσπασε μετά το χτύπημα.

Όπως ανέφεραν στο Reuters στελέχη του υπουργείου Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας του Κουρδιστάν, η αναστολή θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί και η πρώτη αποτίμηση των ζημιών. Με άλλα λόγια, πέρα από την κατάσβεση, το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι να διαπιστωθεί αν και σε ποιο βαθμό έχουν πληγεί οι εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.

Η επίθεση στο Λανάζ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή, όπου τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί επανειλημμένα χτυπήματα με drones σε στρατιωτικές, ενεργειακές και άλλες κρίσιμες υποδομές γύρω από το Ερμπίλ και το Ιρακινό Κουρδιστάν. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, επίθεση με drone είχε πλήξει και πετρελαϊκό πεδίο της HKN Energy στην ίδια περιοχή, προκαλώντας φωτιά και παύση παραγωγής.

Το νέο περιστατικό ενισχύει το κλίμα αβεβαιότητας γύρω από την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, την ώρα που η ευρύτερη περιφερειακή κρίση εξακολουθεί να τροφοδοτεί αλυσιδωτές επιπτώσεις σε υποδομές, μεταφορές και αγορές ενέργειας.

