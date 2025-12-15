Επίθεση μέρα-μεσημέρι στο παζάρι της Κομοτηνής: Γυναίκα τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο

Σοβαρό περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο παζάρι της Κομοτηνής, μπροστά στα μάτια πολιτών που εκείνη την ώρα πραγματοποιούσαν τις αγορές τους στη λαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε ημεδαποί άνδρες φέρεται να επιτέθηκαν, για λόγο που μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστος, σε τρεις ημεδαπούς – δύο γυναίκες και έναν άνδρα. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας εκ των δραστών φέρεται να χρησιμοποίησε αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντας γυναίκα στο πρόσωπο και συγκεκριμένα στο μάγουλο.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Για τους υπόλοιπους τέσσερις εμπλεκόμενους, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή, σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επίθεσης ένας εκ των δραστών φέρεται να έριξε άγνωστη υγρή ουσία σε ένα από τα θύματα.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κομοτηνής, ενώ η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



