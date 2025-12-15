Επίθεση μέρα-μεσημέρι στο παζάρι της Κομοτηνής: Γυναίκα τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο

Επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο παζάρι της Κομοτηνής, όταν ομάδα ανδρών φέρεται να επιτέθηκε σε τρία άτομα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό γυναίκας και τη σύλληψη ενός εκ των δραστών.

15 Δεκ. 2025 15:00
Σοβαρό περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο παζάρι της Κομοτηνής, μπροστά στα μάτια πολιτών που εκείνη την ώρα πραγματοποιούσαν τις αγορές τους στη λαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε ημεδαποί άνδρες φέρεται να επιτέθηκαν, για λόγο που μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστος, σε τρεις ημεδαπούς – δύο γυναίκες και έναν άνδρα. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας εκ των δραστών φέρεται να χρησιμοποίησε αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντας γυναίκα στο πρόσωπο και συγκεκριμένα στο μάγουλο.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Για τους υπόλοιπους τέσσερις εμπλεκόμενους, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή, σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επίθεσης ένας εκ των δραστών φέρεται να έριξε άγνωστη υγρή ουσία σε ένα από τα θύματα.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κομοτηνής, ενώ η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

