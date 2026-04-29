Επίθεση στο Πρωτοδικείο: Εξιτήριο για τις τέσσερις τραυματίες, στην Αγγειοχειρουργική Κλινική παραμένει ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ

Θετική είναι η εξέλιξη της κατάστασης της υγείας των τεσσάρων γυναικών που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης του 89χρονου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, οι τραυματίες ολοκλήρωσαν τη νοσηλεία τους στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και έλαβαν εξιτήριο.

Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι η κατάσταση των τεσσάρων γυναικών, οι οποίες έφεραν τραύματα από σκάγια, είναι πλέον πλήρως σταθεροποιημένη. Καθώς δεν συντρέχουν λόγοι περαιτέρω ιατρικής παρακολούθησης εντός του νοσοκομειακού ιδρύματος, κρίθηκε ασφαλές να επιστρέψουν στις οικίες τους.

Παραμένει στο νοσοκομείο ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ

Στον αντίποδα, ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ, ο οποίος επίσης έπεσε θύμα της επίθεσης, παραμένει κλινήρης στον «Ερυθρό Σταυρό». Ο τραυματίας νοσηλεύεται στην Αγγειοχειρουργική Κλινική, όπου το ιατρικό προσωπικό συνεχίζει να παρακολουθεί την πορεία της υγείας του και να παρέχει την απαραίτητη φροντίδα, χωρίς προς το παρόν να έχει γίνει γνωστό το πότε θα λάβει και εκείνος εξιτήριο.

