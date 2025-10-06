«Επίθεση» του Μικρούτσικου κατά του Μπισμπίκη

«Επίθεση» κατά του Βασίλη Μπισμπίκη, εξαπέλυσε το πρωί της Δευτέρας (06/10) ο Ανδρέας Μικρούτσικος και η Φαίη Σκορδά με αφορμή την επίσκεψη του ηθοποιού στην σκηνή του Πάνου Ρούτσι, στο Σύνταγμα.

Οι 2 παρουσιαστές της εκπομπής Buongiorno θέλησαν να σχολιάσουν την κίνηση του Βασίλη Μπισμπίκη που μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη, απαθανατίστηκε δίπλα από τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι. Ανδρέας Μικρούτσικος και Φαίη Σκορδά τόνισαν πως οι δηλώσεις που έκανε, μπέρδεψαν την κατάσταση.

«Είδαμε τον Βασίλη Μπισμπίκη δίπλα στον Πάνο Ρούτσι. Σαν εικόνα, αναμενόμενη. Δηλαδή, αν το έβλεπες πριν δέκα μέρες, δεν θα σου έκανε εντύπωση, ακόμα ένας καλλιτέχνης εκεί… Το θέμα είναι, όμως, ότι μετά έγιναν κάποιες δηλώσεις που τα μπέρδεψαν και τα βρώμισαν τα πράγματα», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ανέφερε: «Ήταν και πριν βρώμικα τα πράγματα και οι δηλώσεις τα βρώμισαν περισσότερο. Το πρόβλημά μου αρχίζει από εκεί που μας κούνησε το δάχτυλο, που ήταν το πρώτο φάουλ. Το δεύτερο και το μεγαλύτερο είναι να βλέπεις την ιστορία και την ευαισθησία όλου του κόσμου –που σε κατηγορεί γι’ αυτό- γύρω από τον Ρούτσι σαν πλυντήριο να ξεπλύνεις αυτό το άνομο ή αυτό το ολισθηρό που έκανες, είναι ανεπίτρεπτο. Είναι πλυντήριο, πάω να ξεπλύνω».

