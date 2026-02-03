Επιτιμοποίηση του σκηνοθέτη-σεναριογράφου Γιάννη Οικονομίδη από το ΕΑΠ: Για το έργο και τη διεισδυτική ματιά του

Σε μία κατάμεστη αίθουσα και σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) αναγόρευσε τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Γιάννη Οικονομίδη σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ΕΑΠ στην Πάτρα, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, παρουσία του πρύτανη, καθηγητή Εμμανουήλ Κουτούζη, του αντιπρύτανη, Υποδομών και Οικονομικών, καθηγητή Ευθύμιου Ζέρβα, μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, μελών ΔΕΠ, καθώς και πλήθους κόσμου.

Η αναγόρευση του Γιάννη Οικονομίδη αποτελεί αναγνώριση της συνολικής του διαδρομής στον κινηματογράφο και το θέατρο, αλλά και της ιδιαίτερα διεισδυτικής ματιάς του, η οποία έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διεύρυνση της κοινωνικής και αισθητικής μας αντίληψης.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απηύθυναν χαιρετισμό ο πρύτανης Εμμανουήλ Κουτούζης, και η κοσμήτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού, καθηγήτρια Ειρήνη Μαυρομμάτη, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία του έργου του τιμώμενου και τους λόγους για τους οποίους το ΕΑΠ αποφάσισε να εντάξει τον Γιάννη Οικονομίδη στην ακαδημαϊκή του οικογένεια.

Στη συνέχεια, η Ειρήνη Μαυρομμάτη, παρουσίασε το έργο του τιμώμενου.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, μέλη ΔΕ, ο ομ. καθητηγής του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιάννης Μουρτζόπουλος, οι ηθοποιοί Σοφία Κουνιά και Βασιλική Καλλιμάνη, που έχουν συμμετάσχει σε ταινίες του Οικονομίδη.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ομιλία του επίτιμου διδάκτορα Γιάννη Οικονομίδη, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά το ΕΑΠ και δήλωσε, εμφανώς συγκινημένος, ότι παραμένει στη διάθεση του ιδρύματος ως ενεργό μέλος της ακαδημαϊκής του οικογένειας.

