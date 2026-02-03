Επιτιμοποίηση του σκηνοθέτη-σεναριογράφου Γιάννη Οικονομίδη από το ΕΑΠ: Για το έργο και τη διεισδυτική ματιά του

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα και με μεγάλη προσέλευση κόσμου, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αναγόρευσε τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Γιάννη Οικονομίδη σε επίτιμο διδάκτορα, αναγνωρίζοντας τη συνολική και βαθιά επιδραστική του διαδρομή στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.

Επιτιμοποίηση του σκηνοθέτη-σεναριογράφου Γιάννη Οικονομίδη από το ΕΑΠ: Για το έργο και τη διεισδυτική ματιά του Ο πρύτανης Ε. Κουτούζης αναγορεύει τον Γ. Οικονομίδη σε επίτιμο διδάκτορα
03 Φεβ. 2026 15:00
Pelop News

Σε μία κατάμεστη αίθουσα και σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) αναγόρευσε τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Γιάννη Οικονομίδη σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ΕΑΠ στην Πάτρα, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, παρουσία του πρύτανη, καθηγητή Εμμανουήλ Κουτούζη, του αντιπρύτανη, Υποδομών και Οικονομικών, καθηγητή Ευθύμιου Ζέρβα, μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, μελών ΔΕΠ, καθώς και πλήθους κόσμου.

Επιτιμοποίηση του σκηνοθέτη-σεναριογράφου Γιάννη Οικονομίδη από το ΕΑΠ: Για το έργο και τη διεισδυτική ματιά του

Ο τιμώμενος Γιάννης Οικονομίδης ανάμεσα στους καθηγητές του ΕΑΠ

Η αναγόρευση του Γιάννη Οικονομίδη αποτελεί αναγνώριση της συνολικής του διαδρομής στον κινηματογράφο και το θέατρο, αλλά και της ιδιαίτερα διεισδυτικής ματιάς του, η οποία έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διεύρυνση της κοινωνικής και αισθητικής μας αντίληψης.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απηύθυναν χαιρετισμό ο πρύτανης Εμμανουήλ Κουτούζης, και η κοσμήτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού, καθηγήτρια Ειρήνη Μαυρομμάτη, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία του έργου του τιμώμενου και τους λόγους για τους οποίους το ΕΑΠ αποφάσισε να εντάξει τον Γιάννη Οικονομίδη στην ακαδημαϊκή του οικογένεια.

Επιτιμοποίηση του σκηνοθέτη-σεναριογράφου Γιάννη Οικονομίδη από το ΕΑΠ: Για το έργο και τη διεισδυτική ματιά του

Ο Γιάννης Οικονομίδης ευχαρίστησε θερμά το ΕΑΠ

Στη συνέχεια, η Ειρήνη Μαυρομμάτη, παρουσίασε το έργο του τιμώμενου.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, μέλη ΔΕ, ο ομ. καθητηγής του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιάννης Μουρτζόπουλος, οι ηθοποιοί Σοφία Κουνιά και Βασιλική Καλλιμάνη, που έχουν συμμετάσχει σε ταινίες του Οικονομίδη.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ομιλία του επίτιμου διδάκτορα Γιάννη Οικονομίδη, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά το ΕΑΠ και δήλωσε, εμφανώς συγκινημένος, ότι παραμένει στη διάθεση του ιδρύματος ως ενεργό μέλος της ακαδημαϊκής του οικογένειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:30 Reuters: Κοντά σε απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών η Ελλάδα
16:22 Μάντσεστερ: Συνετρίβη μικρό αεροπλάνο – Πήδηξε με αλεξίπτωτο ένας από τους επιβάτες του
16:14 Στην Πάτρα ο Άδωνις Γεωργιάδης: Περιοδεία σε νοσοκομεία και κομματική εκδήλωση – Τον περίμεναν υγειονομικοί με διαμαρτυρία
16:04 Η Μαρία Καρυστιανού, το κόμμα, η ανακοίνωση και η ταύτιση με δύο έγκριτες πένες
15:56 Πλημμύρες «έπνιξαν» το Πολύκαστρο Κιλκίς – Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό
15:48 NASA: Αναβλήθηκε η επανδρωμένη αποστολή Artemis 2 γύρω από τη Σελήνη – Πότε θα γίνει η εκτόξευση
15:40 Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο 90% το έργο της επέκτασης προς την Καλαμαριά ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Ζελένσκι: Οι διαπραγματευτές θα αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική μας μετά τη ρωσική επίθεση
15:24 Κρήτη: Οπλισμός και εκρηκτικά βρέθηκαν σε παλιό μαντρί κοντά στα Βορίζια
15:16 Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026!
15:08 Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές
15:00 Επιτιμοποίηση του σκηνοθέτη-σεναριογράφου Γιάννη Οικονομίδη από το ΕΑΠ: Για το έργο και τη διεισδυτική ματιά του
14:58 Υπόθεση Λόρας: Το μήνυμα της Lufthansa στην ΕΛΑΣ – «Ταξίδεψε μόνη της, δεν έχουμε άλλες πληροφορίες»
14:54 Νίκος Μπίστης μετά την αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά: «Μόνο ο Τσίπρας μπορεί να ενώσει και να αντιμετωπίσει τον Μητσοτάκη»
14:52 Ο Πέλοπας επιτυχίες στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου – Φωτογραφίες
14:49 Βιολάντα: Αγώνας δρόμου για να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες – «Εξουδετερώνουν» το προπάνιο, στο μικροσκόπιο άδειες και καταγγελίες
14:44 Ο Προμηθέας κερδίζει το Μαρούσι και… πάει Final-8
14:43 Πλεύρης: Απέλαση και ανάκληση άδειας διαμονής για όσους λειτουργούν παράνομους λατρευτικούς χώρους
14:40 H Grid Telecom προχωρεί στην ανάπτυξη της ψηφιακής σύνδεσης ARTEMIS μεταξύ Κρήτης και Αιγύπτου
14:37 Ξεκινά ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο: Πότε εφαρμόζεται και πώς θα συνυπολογίζεται με τις Πανελλαδικές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ