Επιτυχής Ολοκλήρωση του Διεθνούς Συνεδρίου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας & Κοινωνικής Καινοτομίας

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε το Διεθνές Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Καινοτομίας, που διοργάνωσε το Εργαστήριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας & Κοινωνικής Καινοτομίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου OBCD – Open Business for Community Development.

Περισσότεροι από 150 συμμετέχοντες από την Ελλάδα, την Αγγλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Φινλανδία και την Ολλανδία έδωσαν το παρών, ανάμεσά τους και οι εταίροι του έργου OBCD. Το συνέδριο προσέλκυσε εκπροσώπους κοινωνικών επιχειρήσεων, φορείς υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας από την Πάτρα και άλλες περιοχές της χώρας, φοιτητές, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, φορείς εκπαίδευσης και σημαντικό αριθμό εθελοντών, των οποίων η συμβολή υπήρξε καθοριστική για την επιτυχή διοργάνωση.

Η πρώτη ημέρα περιλάμβανε πλούσιο επιστημονικό περιεχόμενο με εισηγήσεις και παρεμβάσεις σε θέματα όπως οι θεσμοί και οι πολιτικές κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί συνεργατικών φορέων, καθώς και η ανάπτυξη οικοσυστημάτων υποστήριξης και ανοικτής κοινωνικής καινοτομίας. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου OBCD, με έμφαση στην ανάπτυξη εργαλείων ενίσχυσης της ανοικτότητας στους φορείς της κοινωνικής οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο). Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατείχαν οι σύντομες παρουσιάσεις φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτόμων δράσεων από όλη την Ελλάδα, που πρόσφεραν πρακτικές και εμπνευσμένες προσεγγίσεις της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο.

Κατά τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, η θεματολογία επεκτάθηκε με την ενότητα «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα με Έμφαση στον Αγροτικό Τομέα και τη Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη», ενώ πραγματοποιήθηκαν πέντε θεματικά εργαστήρια, επικεντρωμένα σε εργαλεία και πρακτικές υποστήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως η Ανοιχτή Ηλεκτρονική Πλατφόρμα OBCD για την υποστήριξη και δικτύωση των φορέων (Κ.ΑΛ.Ο), η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εκπαίδευσης OBCD, το Εργαλείο Αξιολόγησης Κοινωνικού Αντικτύπου, καθώς και θεματικές που ανέδειξαν την ιστορική εμπειρία του συνεταιριστικού κινήματος και τη μετατροπή ιδεών σε ώριμα κοινωνικά επιχειρηματικά σχέδια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια και των δύο ημερών, παρουσιάστηκαν ερευνητικές εργασίες από επιστήμονες, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητικές ομάδες, οι οποίες συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάδειξη της επιστημονικής διάστασης της κοινωνικής καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Το συνέδριο αποτέλεσε έναν δυναμικό κόμβο ανταλλαγής γνώσης, εμπειριών και καλών πρακτικών, αναδεικνύοντας τις σύγχρονες προκλήσεις και τις αναδυόμενες ευκαιρίες για την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανοικτότητας και της συνεργατικής δράσης. Για περισσότερες πληροφορίες https://upsesil.upatras.gr/el

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Project: “Open Business for Community Development – OBCD” Nr. 101056033

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News