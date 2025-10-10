Εποικοδομητικές συναντήσεις της Άννα Μαστοράκου με τους νέους Διοικητές των Νοσοκομείων Καλαβρύτων και Αιγίου

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε την επικείμενη υλοποίηση στοχευμένων δράσεων Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με έμφαση στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων, την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας και την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα έγκαιρης αντιμετώπισης αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.

10 Οκτ. 2025 15:49
Σειρά επαφών πραγματοποίησε η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις νέες διοικήσεις των νοσοκομείων της Αχαΐας, με στόχο την ενίσχυση των υγειονομικών δομών και την προώθηση δράσεων Δημόσιας Υγείας.

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας επισκέφθηκε αρχικά το Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρύτων, όπου συναντήθηκε με τον νέο Διοικητή, Κωνσταντίνο Λοτσάρη. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε ότι με τις κατάλληλες συνέργειες μεταξύ της Περιφέρειας, της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του Πανεπιστημίου Πατρών και των Ιατρικών Συλλόγων, μπορούν να αναπτυχθούν υπηρεσίες υγείας με την  αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και κινητών ομάδων υγείας (ΚΟΜΥ).

Στη συνέχεια, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου, με τη Διοικήτρια Αντιγόνη Τσάγκλα, παρουσία του Αντιδημάρχου Υγείας και Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου, Γεώργιου Αγγελόπουλου, καθώς και του ιατρού Θεόδωρου Βουδούκη. Συζητήθηκαν ζητήματα λειτουργικότητας, ενώ επιβεβαιώθηκε η αγαστή συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας, της 6ης ΥΠΕ, του Δήμου και του Νοσοκομείου για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς την τοπική κοινωνία.

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, σε δηλώσεις της, υπογράμμισε:
«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί ενεργό μέλος του Δικτύου Υγιών Περιφερειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας με βασικούς πυλώνες την Ενιαία Υγεία (One Health), την Ψυχική Υγεία, την Υγιή Γήρανση και την Πρόληψη στην Κοινότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε σε προγράμματα προστασίας από την κλιματική αλλαγή και τις ζωονόσους, στη χαρτογράφηση των αναγκών ψυχικής υγείας, στην πρόληψη της άνοιας και των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (“Time is Brain”), καθώς και σε δράσεις πρώιμης ανίχνευσης υπέρτασης, προδιαβήτη και καρκίνου.
Η πόλη του Αιγίου, με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Γεώργιου Αγγελόπουλου, εντάχθηκε στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων και, επομένως, οι δράσεις Δημόσιας Υγείας εντάσσονται πλέον σε ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας και συντονισμού».

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Υγείας, Γ. Αγγελόπουλος τόνισε τη σημασία της συνέργειας Δήμου, Περιφέρειας και Ιατρικών Συλλόγων, στο πλαίσιο του Δικτύου Υγιών Δήμων και Περιφερειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Τέλος, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε την επικείμενη υλοποίηση στοχευμένων δράσεων Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με έμφαση στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων, την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας και την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα έγκαιρης αντιμετώπισης αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.
