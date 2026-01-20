ΕΠΣ Αχαΐας: Η Αστυνομία βάζει μπλόκο σε μετακίνηση φιλάθλων!

20 Ιαν. 2026 10:59
Pelop News

Εμείς εξηγούμαστε από πριν για να μην παρεξηγηθούμε. Η είδηση είναι πραγματική και όχι προϊόν μυθοπλασίας…

Η Αστυνομική Διεύθυνση έβαλε «στοπ» στην οργανωμένη μετακίνηση οπαδών για τους αγώνες της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, Αιγείρα/Ακράτα – Παναχαϊκή και Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος, που είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου!
Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματικός της αστυνομίας επικοινώνησε με τους ανθρώπους της ΕΠΣ Αχαΐας και τους ζήτησε να μεταφέρουν στα σωματεία τη συγκεκριμένη απόφαση.
Από την Ενωση τού εξήγησαν πως η διοργανώτρια αρχή ούτε μπορεί να μεταφέρει κάτι τέτοιο, αλλά ούτε και είναι αρμόδια να υλοποιήσει τέτοιες αποφάσεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν τη σφραγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Επίσης, δεν είναι σε θέση να αλλάξει την ημέρα και τα γήπεδα των αγώνων.
Προφανώς, η Αστυνομία κρίνει πως δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει έναν συγκεκριμένο αριθμό οπαδών, λαμβάνοντας υπόψιν τα σοβαρά επεισόδια που είχαν γίνει στον τελικό του Κυπέλλου Ερασιτεχνών ανάμεσα στον Αρη και τον Παναιγιάλειο τον περασμένο Μάιο στο γήπεδο Α. Κάνιστρας.
Πάντως, η αλήθεια είναι πως η ΓΓΑ και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δεν μας έχουν συνηθίσει σε ανακοινώσεις απαγόρευσης μετακίνησης οπαδών που αφορούν αγώνες ερασιτεχνικών διοργανώσεων.
Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι ενέργειες στης Αστυνομίας που πιθανότατα θα επιμείνει στην απόφασή της.
Και τα δύο παιχνίδια έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν την ίδια ημέρα, αλλά με διαφορετική ώρα έναρξης. Στις 15.00 το Αιγείρα/Ακράτα – Παναχαϊκή και στις 18.00 το Αρης – Παναιγιάλειος.

