ΕΠΣΑ: Ο Αστέρας Τσουκαλεϊκων αποχώρησε από το πρωτάθλημα, δείτε γιατί

Την αποχώρησή του από το πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας γνωστοποίησε ο Αστέρας Τσουκαλεΐκων που συμμετείχε στα play outs. Με ανακοίνωσή της η διοίκηση εξαπέλυσε επίθεση στην ΕΠΣ Αχαΐας και την Επιτροπή Διαιτησίας.

«Φέτος, ειδικά στη διαδικασία των play out, γίναμε μάρτυρες γελοίων διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες, όπως αποδείχθηκε, έμελλε να κρίνουν την έκβαση της βαθμολογίας. Ενημερώνουμε, λοιπόν, πως αγανακτήσαμε, αηδιάσαμε, σιχαθήκαμε τους αρμοδίους να μας αδικούν προκλητικά και να μας κουνούν και το δάχτυλο. Γι’ αυτό, λοιπόν, η ομάδα μας πήρε την απόφαση, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, μαζί με τα προαναφερθέντα, να μην αγωνιστεί ξανά φέτος στα εναπομείναντα παιχνίδια της διαδικασίας. Δεν ζούμε σε φούσκα. Βλέπουμε τι γίνεται με την ΕΠΟ και την ΚΕΔ, ακόμη και στη Super League. Αλλά στο φετινό φιάσκο, που κάποιοι το ονομάζουν πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας, εμείς δεν έχουμε καμία θέση.

Υ.Γ. 1: Ναι, πιστεύουμε πως το έκανες επίτηδες, εσύ που μας ρωτούσες, καραγκιόζη.

Υ.Γ. 2: Σας περιμένουμε πάλι να έρθετε να ζητήσετε την ψήφο μας. Είμαστε τόσο «θερμοί», λες και μπήκαμε στη… θράκα», αναφέρει μεταξύ άλλων.

