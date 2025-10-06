Έρευνα DATA Consultants για το IONIAN: Δυσαρέσκεια για τη διαχείριση της κρίσης των πυρκαγιών στην Αχαϊα

Κλίμα δυσπιστίας αποτυπώνει η έρευνα της εταιρείας DATA C για λογαριασμό του «ΙΟΝΙΑΝ» και της «Π», σχετικά με τις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου στους Δήμους Πατρέων, Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας. Οι φλόγες που έφτασαν μέσα σε κατοικημένες περιοχές, κατέστρεψαν σπίτια και εκτάσεις και δημιούργησαν για ημέρες αποπνικτικές συνθήκες, άφησαν βαθύ αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Σχεδόν ένας στους δύο πολίτες δηλώνει ότι επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό, είτε προσωπικά είτε μέσω της οικογένειάς του, από τις συνέπειες των πυρκαγιών, γεγονός που αναδεικνύει την ένταση του φαινομένου. Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει έντονη δυσαρέσκεια για τη διαχείριση της κρίσης, με την Κυβέρνηση να συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά ευθύνης, ακολουθούμενη από την Πολιτική Προστασία. Αντίθετα, οι Δήμοι και η Πυροσβεστική εμφανίζονται σε χαμηλότερα επίπεδα ευθύνης, με τους πολίτες να αναγνωρίζουν τη μάχη που έδωσαν οι πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή.

Ως προς τις αιτίες των πυρκαγιών, οι περισσότεροι «βλέπουν» τους εμπρησμούς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό αποδίδει ευθύνες στην έλλειψη πρόληψης από το κράτος και στην ανθρώπινη αμέλεια.

Η κοινή γνώμη, όπως προκύπτει, κινείται ανάμεσα σε δύο άξονες: τον εμπρησμό ως εξωτερική αιτία και την αδυναμία του κράτους στην πρόληψη, στοιχεία που καθορίζουν τον δημόσιο διάλογο για τις ευθύνες και την επόμενη μέρα της πολιτικής προστασίας.

Οι Αχαιοί αποδίδουν περιορισμένη εμπιστοσύνη στους τοπικούς θεσμούς. Υψηλό βαθμό αποδίδει το 6%–8%, ενώ περίπου 20% δηλώνει εντελώς δύσπιστο απέναντι στον ρόλο τους.

Ως προς τους Δήμους η έρευνα δεν αξιολογεί την «Μέση Δημοτική Αρχή» της Αχαίας, αλλά την γενικότερη έννοια της εμπιστοσύνης προς τον Δήμο η οποία είναι μικρή. 6 στους 10 τον εμπιστεύονται «λίγο» ή «καθόλου». Το 39,8% «πολύ» ή «αρκετά». Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη εκφράζουν άνδρες, ανώτατης μόρφωσης, δημότες του Δήμου Πατρέων, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και οι «Αριστεροί».

Για την Περιφέρεια έχουμε ανάλογες απαντήσεις το 40,1% να δηλώνει «πολύ» ή «αρκετά». Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην Περιφέρεια εκφράζουν πολίτες που ιδεολογικά τοποθετούνται στην Κεντροδεξιά και Δεξιά.

Τα τοπικά ΜΜΕ παρουσιάζουν ελαφρώς καλύτερη εικόνα. Το 43,1% τα εμπιστεύεται «πολύ» ή «αρκετά». Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται κυρίως γυναίκες, δημότες μικρότερων δήμων (Αιγιαλείας, Καλαβρύτων, Ερυμάνθου), επιχειρηματίες, έμποροι και αγρότες, με ιδεολογική τοποθέτηση στην Κεντροδεξιά και Δεξιά.

Τα Επιμελητήρια έχουν υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης. Το 48,2% απαντά «πολύ» και «αρκετά». Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη οι άνδρες, ανώτατης μόρφωσης και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η μεγάλη πλειοψηφία (70,4%) θεωρεί ότι οι νέοι πρέπει να φύγουν από τον τόπο τους προκειμένου να βρουν εργασία και προοπτική εξέλιξης . Μόλις το 12% βλέπει καλές προοπτικές παραμονής, ενώ το 16,6% αναγνωρίζει κάποιες ευκαιρίες, οι οποίες ωστόσο δεν θεωρούνται επαρκείς. Η εικόνα αυτή καταδεικνύει το έντονο αίσθημα ανασφάλειας για το μέλλον των νέων στην τοπική κοινωνία.

Η άποψη ότι οι νέοι πρέπει να φύγουν καταγράφεται κυρίως μεταξύ γυναικών, πολιτών μέσης ηλικίας (36–70 ετών), ατόμων με εκπαίδευση μέσου επιπέδου, δημοτών των Δήμων Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαΐας, μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και πολιτών που τοποθετούνται ιδεολογικά στον χώρο του Κέντρου, της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς.

Οι πρόσφατες πυρκαγιές του Αυγούστου ’25 στους Δήμους Πατρέων, Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας ήταν ένα σημαντικό γεγονός που επηρέασε μεγάλο μέρος των πολιτών, καθώς οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά στο κεντρικό ιστό των πόλεων, κάηκαν σπίτια και εκτάσεις και για αρκετές ημέρες η ατμόσφαιρα ήταν επιβλαβής για την υγεία των πολιτών.

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν 1 στους 2 πολίτες των τριών δήμων δηλώνουν ότι επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό, είτε προσωπικά είτε μέσω της οικογένειάς τους.

Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο στις γυναίκες, σε άτομα ηλικίας άνω των 36 ετών, σε πολίτες με υποχρεωτική μόρφωση, καθώς και στους δημότες του Δήμου Πατρέων.

Οι δημότες των πληγεισών περιοχών κλήθηκαν να αξιολογήσουν τον βαθμό ευθύνης που αποδίδουν στους αρμόδιους φορείς, αλλά και στους ίδιους, για την έκταση που πήραν οι πυρκαγιές. Σε κλίμακα από το 1 έως το 5 (όπου 1 = καθόλου ευθύνη και 5 = πολύ μεγάλη ευθύνη), την υψηλότερη βαθμολογία συγκεντρώνει η Κυβέρνηση (3,97), ενώ ακολουθούν η Πολιτική Προστασία (3,34), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (3,20) και οι πολίτες λόγω αμέλειας (3,11). Σε χαμηλότερο βαθμό ευθύνης κατατάσσονται η Τοπική Αυτοδιοίκηση (2,91) και η Πυροσβεστική (2,38), με τους πολίτες να αναγνωρίζουν την έντονη προσπάθεια των πυροσβεστών στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ευθύνες στην κυβέρνηση αποδίδουν σε μεγαλύτερο βαθμό οι άνδρες, οι πολίτες νεότερης και μέσης ηλικίας και οι δημότες του Δήμου Πατρέων.

Η υψηλή απόδοση ευθυνών προς την Κυβέρνηση και τους κεντρικούς μηχανισμούς πολιτικής προστασίας αποτυπώνει μια γενικευμένη δυσπιστία απέναντι στη διαχείριση κρίσεων, ενώ η χαμηλή ευθύνη που αποδίδεται στην Πυροσβεστική υπογραμμίζει τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο έργο της πρώτης γραμμής.







Σχετικά με τις αιτίες εκδήλωσης της πυρκαγιάς, το 41,9% των πολιτών θεωρεί ως κύρια αιτία τους εμπρησμούς. Ακολουθούν η έλλειψη πρόληψης και μέτρων από το κράτος (25,1%) και η ανθρώπινη αμέλεια (11,8%). Σε μικρότερα ποσοστά αποδίδονται ευθύνες σε φυσικά αίτια (7,6%) και στην καθυστερημένη επέμβαση των αρχών (6,2%).

Οι γυναίκες, οι πολίτες μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και οι δημότες των Δήμων Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας θεωρούν σε υψηλότερο βαθμό ότι οι εμπρησμοί ευθύνονται για το ξέσπασμα. Αντίθετα, η έλλειψη πρόληψης από το κράτος υποστηρίζεται περισσότερο ως κύρια αιτία από νεότερους πολίτες, οι οποίοι τοποθετούνται ιδεολογικά στον χώρο της αριστεράς και κεντροαριστεράς.

Η κοινή γνώμη διαμορφώνεται γύρω από δύο βασικούς άξονες – τον εξωγενή παράγοντα του εμπρησμού και την ανεπάρκεια του κράτους σε επίπεδο πρόληψης. Η διαφοροποίηση ανά ηλικιακές και πολιτικές κατηγορίες δείχνει ότι οι αντιλήψεις για τα αίτια των πυρκαγιών επηρεάζονται τόσο από κοινωνικά χαρακτηριστικά όσο και από την ιδεολογική στάση.

