Έρευνα DATA Consultants: «Καμπανάκι» δυσαρέσκειας για τις δημοτικές υπηρεσίες στην Αχαΐα

Για πρώτη φορά τον Μάιο του 2025, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στη διενέργεια Έρευνας Αξιολόγησης των Δηµοσίων Υπηρεσιών, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να εκφράσει τη γνώµη του για φορείς και υπηρεσίες του κεντρικού κράτους και της αυτοδιοίκησης.

Η συµµετοχή ήταν εθελοντική, γεγονός που, όπως επισηµαίνεται στην επίσηµη έκθεση του Υπουργείου, σηµαίνει ότι το δείγµα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού.

Με αφορµή αυτή την πρωτοβουλία, οι εφηµερίδες ΓΝΩΜΗ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ και ΠΡΩΤΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ αποφάσισαν να πραγµατοποιήσουν µια αντίστοιχη έρευνα στους δήµους της Αχαΐας, µε στόχο την αποτύπωση της ικανοποίησης των πολιτών από τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η έρευνα, που υλοποιήθηκε από την εταιρεία DATA C, βασίστηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγµα πολιτών όλων των ηλικιών και πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων.

Οι δηµότες κλήθηκαν να αξιολογήσουν δέκα υπηρεσίες αρµοδιότητας των Δήµων σε κλίµακα από 1 (καθόλου ικανοποιηµένος) έως 10 (απόλυτα ικανοποιηµένος).

Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από την DATA C παρέχει πληροφορίες τόσο συνολικά για το νοµό Αχαΐας όσο και για τους 2 µεγαλύτερους δήµους Πατρέων και Αιγιάλειας.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, σε επίπεδο Αχαΐας, μόνο δύο υπηρεσίες ξεπερνούν τη βαθμολογία του 6:

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με 6,2/10

με 6,2/10 Ο ηλεκτροφωτισμός με 6,1/10

Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες συγκεντρώνουν βαθμολογίες κάτω του 5, γεγονός που φανερώνει έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η μικρότερη ικανοποίηση των δημοτών εκφράζεται για τους χώρους στάθμευσης, οι οποίοι στην Αχαΐα καταγράφουν τη χαμηλότερη βαθμολογία (3,6/10).

Ακολουθούν:

Η κατάσταση των πεζοδρομίων

Η ανακύκλωση απορριμμάτων

Και η κατάσταση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας των Δήμων

Τα αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν με τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου οι πολίτες δηλώνουν επίσης λιγότερο ικανοποιημένοι από τους χώρους στάθμευσης, τα πεζοδρόμια και τις υποδομές για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Σύμφωνα με την έρευνα του Υπουργείου ο δήμος Πατρέων κατατάσσεται στην 147η Θέση ανάμεσα σε 184 δήμους με μέση βαθμολογία 3,3 (δείκτης υπολογισμένος από τις 8 υπηρεσίες εκτός ΚΕΠ και παιδικών χαρών). Η βαθμολογία καταδεικνύει την ανάγκη για έμφαση στις βασικές υποδομές των δήμων και αναζήτησης/δημιουργίας κατάλληλων εργαλείων και διαδικασιών για τη βελτίωσή τους.

Στην έρευνα της DATA C, οι δημότες της Πάτρας φαίνεται να εκτιμούν περισσότερο τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), τα οποία βαθμολογούνται με 6,2/10, και τον ηλεκτροφωτισμό, που ακολουθεί με 6,1/10.

Στον αντίποδα, οι χώροι στάθμευσης, η καθαριότητα και η ανακύκλωση απορριμμάτων αποτελούν τα πλέον προβληματικά σημεία, σύμφωνα με τις απαντήσεις των δημοτών

Αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις ως προς τον βαθμό ικανοποίησης των πολιτών, ανάλογα με την ηλικία και την επαγγελματική τους ιδιότητα, καταγράφει η έρευνα για τον Δήμο Πατρέων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι δημότες ηλικίας 60 ετών και άνω εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένοι από την κατάσταση των πεζοδρομίων της πόλης, ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινή τους μετακίνηση. Αντίστοιχα, οι νεότεροι έως 35 ετών εκφράζουν δυσαρέσκεια όχι μόνο για την κατάσταση των χώρων πρασίνου και των πάρκων, αλλά και για το επίπεδο καθαριότητας στον Δήμο.

Επιπλέον, οι επιχειρηματίες, οι έμποροι, οι βιοτέχνες, οι συνταξιούχοι και οι νοικοκυρές συγκαταλέγονται στις κοινωνικές ομάδες με τη χαμηλότερη ικανοποίηση από τις δημοτικές υποδομές που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά τους — όπως τα πεζοδρόμια, η καθαριότητα και ο ηλεκτροφωτισμός.

Πέρα από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των πολιτών, καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του βαθμού ικανοποίησης από τις δημοτικές υπηρεσίες φαίνεται να παίζει και η ιδεολογική τους αυτοτοποθέτηση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι δημότες που τοποθετούνται ιδεολογικά στο «κέντρο», την «κεντροδεξιά» ή τη «δεξιά» εκφράζουν γενικευμένη δυσαρέσκεια για το σύνολο σχεδόν των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

Ωστόσο, ακόμη και μεταξύ των πολιτών που αυτοπροσδιορίζονται ως «κεντροαριστεροί» ή «αριστεροί», το επίπεδο ικανοποίησης παραμένει συγκρατημένο, με τον μέσο όρο της βαθμολογίας να κυμαίνεται γύρω στο 5 με άριστα το 10. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει πως, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, η πλειονότητα των Πατρινών αξιολογεί μάλλον μετριοπαθώς την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των δημοτικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την έρευνα του Υπουργείου ο δήμος Αιγιάλειας κατατάσσεται στην 124η Θέση ανάμεσα σε 184 δήμους με μέση βαθμολογία 3,5 (δείκτης υπολογισμένος από τις 8 υπηρεσίες εκτός ΚΕΠ και παιδικών χαρών). Η βαθμολογία καταδεικνύει την ανάγκη για έμφαση στις βασικές υποδομές των δήμων και αναζήτησης/δημιουργίας κατάλληλων εργαλείων και διαδικασιών για τη βελτίωσή τους.

Στην έρευνα της DATA C, οι δημότες της Αιγιάλειας φαίνεται να εκτιμούν περισσότερο τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), τα οποία βαθμολογούνται με 6,8/10, και τον ηλεκτροφωτισμό, που ακολουθεί με 5,8/10.

Στον αντίποδα, η κατάσταση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου, οι χώροι στάθμευσης και η κατάσταση των πεζοδρομίων αποτελούν τα πλέον προβληματικά σημεία, σύμφωνα με τις απαντήσεις των δημοτών.

Παρότι τα δεδομένα των δύο ερευνών δεν είναι πλήρως συγκρίσιμα, τα συμπεράσματά τους συγκλίνουν: οι κάτοικοι ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις στις βασικές λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, με έμφαση στην ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής στην πόλη και τις κοινότητες κάθε Δήμου.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες καταγράφονται στον βαθμό ικανοποίησης των δημοτών της Αιγιάλειας από τις υπηρεσίες αρμοδιότητας του Δήμου. Ειδικότερα, έντονη και γενικευμένη δυσαρέσκεια εκφράζουν οι πολίτες ηλικίας 17 έως 47 ετών, αλλά και όσοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 60 έως 70 ετών, σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες υπηρεσιών που εξετάστηκαν.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις και βελτιώσεις, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η ικανοποίηση των δημοτών, ιδίως στις ομάδες που φαίνεται να αισθάνονται περισσότερο αποξενωμένες από τη λειτουργία του Δήμου.

Στο δήμο Δυτικής Αχαΐας η υπηρεσία που συγκεντρώνει τη χαμηλότερη ικανοποίηση από τους δημότες είναι η «Ανακύκλωση απορριμμάτων» ενώ στο Δήμο Καλαβρύτων είναι η «Κατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου». Παράλληλα, και στους δύο δήμους χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης καταγράφονται στις υποδομές για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) καθώς και στους χώρους στάθμευσης, τομείς που φαίνεται να αποτελούν κοινές προκλήσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση στην περιοχή.

