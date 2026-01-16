Έρευνα για παράνομο στοιχηματισμό στην εθνική Μάλτας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Φημολογία για χειραγώγηση του αγώνα της με το Μαυροβούνιο από τέσσερις παίκτες της

16 Ιαν. 2026 21:31
Pelop News

Μπορεί το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών  να βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βελιγράδι, με τη συμμετοχή και της Εθνικής Ελλάδας, αλλά στη Μάλτα φαίνεται ότι βρίσκονται στο “στόχαστρο” των αρχών για παράνομο στοιχηματισμό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Times of Malta”, μία σειρά από παίκτες της εθνικής ομάδας πόλο ανδρών της Μάλτας ερευνώνται για πιθανή χειραγώγηση αγώνα τους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καθώς φέρονται να προχώρησαν σε παράνομο στοιχηματισμό στο ματς με το Μαυροβούνιο.

Πιο συγκεκριμένα, το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι τέσσερις αθλητές θεωρούνται ύποπτοι για τη διαφορά της αναμέτρησης της Μάλτας με το Μαυροβούνιο, που έγινε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης (10/1) και έληξε με νίκη της βαλκανικής ομάδας με σκορ 21-12. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα, ότι η έρευνα ενδέχεται να επεκταθεί και στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας, με αντίπαλο τη Γαλλία, το οποίο έληξε 22-13 υπέρ των «τρικολόρ».

Με βάση πάντα το δημοσίευμα, η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Αρχής για την Ακεραιότητα του Αθλητισμού της Μάλτας, η οποία αρνείται να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες. Ανάλογη στάση κρατά και η Αστυνομία.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της χώρας, Καρλ Ιτσο, δήλωσε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη αναφορά και εξέφρασε την ελπίδα οι κατηγορίες να αποδειχθούν αβάσιμες, «…καθώς αυτό θα αμαύρωνε τη σκληρή δουλειά που έχει κάνει η ομοσπονδία για να προωθήσει το άθλημα τα τελευταία χρόνια».

