Εργαστήριο Ανατομίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών: Μακρά παράδοση, πρωτοποριακή λειτουργία

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ανατομίας, η οποία είναι αφιερωμένη στον πατέρα και «ιδρυτή» της σύγχρονης Ανατομίας Andreas Vesalius, μας ανοίγει την πόρτα του το Εργαστήριο Ανατομίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το σύνθημα της φετινής Ημέρας Ανατομίας είναι οι παγκόσμιες προοπτικές της Ανατομίας. Αυτές αφορούν στη διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία στη μελέτη, τις πρακτικές εκπαίδευσης αλλά και τον πολυσχιδή ρόλο της γνώσης της Ανατομίας

«Το Εργαστήριό μας έχει μακρά παράδοση στην έμφαση της Κλινικής Ανατομίας της εφαρμοσμένης γνώσης της Ανατομίας σε σχέση με την εξέταση του ασθενούς και τη συσχέτιση των ανατομικών γνώσεων με παθήσεις του ανθρώπινου σώματος, αυτό δηλαδή που θα συναντήσει στην πράξη ο μελλοντικός ιατρός» σημειώνει ο καθηγητής Κλινικής και Χειρουργικής Ανατομικής, Διευθυντής Εργαστηρίου Ανατομίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών Κωστής Γυφτόπουλος.

Υπενθυμίζουμε ότι το παραπάνω οφείλεται «στον αείμνηστο καθηγητή και διευθυντή του Εργαστηρίου Γιάννη Βαράκη, ο οποίος διείδε με οξυδέρκεια τη σημασία της Κλινικής Ανατομίας για τους νέους ιατρούς, καθιερώνοντας πρώτος και τα σχετικά συγγράμματα Κλινικής Ανατομίας στο Ιατρικό Τμήμα της Πάτρας.

Το Εργαστήριο Ανατομίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών είναι το πρώτο στον ελλαδικό χώρο που απέκτησε και χρησιμοποιεί ειδικά δείγματα πτωματικού υλικού τα οποία έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία, η οποία καλείται πλαστινοποίηση (plastination) και περιλαμβάνει την έγχυση ειδικών πολυμερών σιλικόνης» περιγράφει ο κ. Γυφτόπουλος και εξηγεί:

«Τα plastinated ανθρώπινα δείγματα διατηρούν – σε υφή, χρώμα και λεπτομέρεια- εξαιρετική σχέση με το ζωντανό ανθρώπινο σώμα, επιτρέποντας τη μελέτη της ανθρώπινης ανατομίας με έναν διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το παρελθόν.

Με πρόσφατη δε δωρεά του Ιδρύματος Ανδρέα Μεντζελόπουλου, το Εργαστήριό μας θα εμπλουτίσει την παρακαταθήκη του με επιπλέον δείγματα». Πρόσφατα, μάλιστα, το Εργαστήριο απέκτησε το ψηφιακό τραπέζι ανατομίας, φυσικού μεγέθους ανθρώπου, το οποίο χρησιμοποιεί ψηφιοποιημένες εικόνες και ανασύσταση αυτών, επιτρέποντας την τρισδιάστατη απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος με εκπληκτική ευκρίνεια σε όλα τα επίπεδα.

Οπως τονίζει ο κ. Γυφτόπουλος, η ανατομία αποτελεί την αρχαιότερη επιστήμη στη μελέτη του ανθρώπινου σώματος και τη βάση της ιατρικής επιστήμης. Επομένως η λεπτομερής γνώση της ανατομίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις χειρουργικές ειδικότητες. Στο πλαίσιο αυτό, το Εργαστήριο Ανατομίας έχει αναπτύξει διαρκή συνεργασία με κλινικές χειρουργικών ειδικοτήτων και φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του ειδικά σεμινάρια με hands-on training εξειδικευμένων επεμβάσεων σε πτωματικό υλικό, που απευθύνονται σε ειδικούς ιατρούς ειδικοτήτων όπως η Ορθοπαιδική και η Νευροχειρουργική. Επίσης στο πλαίσιο της δράσης «Γνώρισε το σώμα σου» έχουν ξεναγηθεί στο Εργαστήριο πλέον των 450 μαθητών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



