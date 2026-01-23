Εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης σε οικία στο Κιάτο, σύλληψη 51χρονου

Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντοπίστηκε σε κατοικία στην περιοχή του Κιάτου, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 51χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών σχετικά με τη δράση ατόμου που φέρεται να καλλιεργούσε κάνναβη και να διακινούσε τις παραγόμενες ποσότητες. Μέσα από ανάλυση και διασταύρωση στοιχείων κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του και η επιβεβαίωση της παράνομης δραστηριότητάς του.

Το πρωί της Τετάρτης οι αστυνομικοί έθεσαν υπό διακριτική επιτήρηση την οικία του 51χρονου. Κατά την έξοδό του από το σπίτι ακινητοποιήθηκε και στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Ακολούθησε έρευνα στο εσωτερικό της κατοικίας, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε υδροπονικό εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης, εξοπλισμένο με θερμικά πάνελ και λαμπτήρες, ανεμιστήρες, φίλτρο ενεργού άνθρακα, σύστημα εξαερισμού και αφυγραντήρα.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 38.950 ευρώ, 40 δενδρύλλια κάνναβης, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 1 κιλού και 198 γραμμαρίων, 20 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, καθώς και όχημα που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



