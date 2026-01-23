Εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης σε οικία στο Κιάτο, σύλληψη 51χρονου

Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντοπίστηκε σε οικία στο Κιάτο. Συνελήφθη 51χρονος και κατασχέθηκαν χρήματα και ναρκωτικά.

Εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης σε οικία στο Κιάτο, σύλληψη 51χρονου
23 Ιαν. 2026 15:13
Pelop News

Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντοπίστηκε σε κατοικία στην περιοχή του Κιάτου, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 51χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών σχετικά με τη δράση ατόμου που φέρεται να καλλιεργούσε κάνναβη και να διακινούσε τις παραγόμενες ποσότητες. Μέσα από ανάλυση και διασταύρωση στοιχείων κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του και η επιβεβαίωση της παράνομης δραστηριότητάς του.

Το πρωί της Τετάρτης οι αστυνομικοί έθεσαν υπό διακριτική επιτήρηση την οικία του 51χρονου. Κατά την έξοδό του από το σπίτι ακινητοποιήθηκε και στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Ακολούθησε έρευνα στο εσωτερικό της κατοικίας, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε υδροπονικό εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης, εξοπλισμένο με θερμικά πάνελ και λαμπτήρες, ανεμιστήρες, φίλτρο ενεργού άνθρακα, σύστημα εξαερισμού και αφυγραντήρα.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 38.950 ευρώ, 40 δενδρύλλια κάνναβης, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 1 κιλού και 198 γραμμαρίων, 20 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, καθώς και όχημα που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:26 Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο, έρευνες για τον εντοπισμό 17χρονης που εξαφανίστηκε από δομή ανηλίκων
16:17 Πάτρα: Πορεία και συναυλία από το Μουσικό Σχολείο το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου
16:08 Αγωγή Τραμπ 5 δισ. δολαρίων κατά της JPMorgan
16:00 Πάτρα: Κάτοικοι στην Εγλυκάδα εκπέμπουν σήμα κινδύνου – «Βοηθήστε, γίναμε ΧΥΤΑ»
15:52 Τραγωδία στη Σκύδρα Πέλλας: 32χρονη οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 59χρονη πεζή
15:44 Μιχαηλίδου: Εγκαινιάστηκαν δύο νέες υπηρεσίες για θετές οικογένειες και παιδιά με αναπηρία
15:35 Η Lidl Ελλάς προχωρά σε μόνιμη μείωση των τιμών προϊόντων περιόδου και στην υποστήριξη δράσεων για την αντιμετώπιση της έμφυλης οικονομικής ανισότητας
15:28 Θύμα τηλεφωνικής απάτης η Εύη Δρούτσα: Πώς της απέσπασαν 22.000 ευρώ
15:21 Επιβράδυνση στις ανατιμήσεις κατασκευής νέων κατοικιών
15:13 Εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης σε οικία στο Κιάτο, σύλληψη 51χρονου
15:05 Πτολεμαΐδα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για εκβιασμό, διακίνηση ναρκωτικών και οπλοφορία – Στη δικογραφία και οι γονείς τους
15:00 Διακόπηκε η δίκη της Ιωάννας Τούνη για το revenge porn – «Το μόνο που θέλω είναι δικαιοσύνη»
14:57 Πειραγμένες αντλίες και παράνομα κέρδη: «87 χιλιάρικα σε πέντε μήνες» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι της εγκληματικής οργάνωσης
14:51 Κεφαλογιάννη για την επιμέλεια των παιδιών της: «Έκανα χρήση της ρύθμισης γιατί αντιμετωπίζω δύσκολη πραγματικότητα»
14:49 Πότε και πόσα θα πάρουν οι πληγέντες από την κακοκαιρία – Οι οδηγίες Κατσαφάδου
14:35 Βρετανική αναχαίτιση ρωσικών πλοίων στη Μάγχη – Σε επιφυλακή το Βασιλικό Ναυτικό
14:27 ΕΣΗΕΑ: Το τελευταίο αντίο στον Σπύρο Καρατζαφέρη
14:23 Ιστορικές τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ–Ουκρανίας–Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι: Το εδαφικό στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης
14:20 61ος Κρυμμένος Θησαυρός: Cubeez στη Μαιζώνος και «δουλειές σπιτιού» στα Ψηλά Αλώνια – Η δράση κορυφώνεται
14:17 Κοπής πίτας στην ΚΕΔΗΠ: «Υπέροχο Πατρινό Καρναβάλι 2026» και χαμόγελα αισιοδοξίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ