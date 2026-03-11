Ερντογάν: Κάλεσμα για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων

Ο πρόεδρος της Τουρκία επανέλαβε την υποστήριξη της χώρας του στη διπλωματία και κάλεσε σε αποκλιμάκωση των συγκρούσεων, επιτιθέμενος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ερντογάν: Κάλεσμα για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων
11 Μαρ. 2026 21:26
Pelop News

Έκκληση για επιστροφή στη διπλωματία και κατάπαυση πυρός απηύθυνε ο πρόεδρος της Τουρκία, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια δείπνου του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στην Άγκυρα. Στην ομιλία του, απευθυνόμενος σε πρώην βουλευτές και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τόνισε την ανάγκη αποκλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή και επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Επίθεση στον Νετανιάχου

Ο Ερντογάν επέκρινε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική του έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια ακόμη και στο εσωτερικό του Ισραήλ. «Ακόμη και ο ισραηλινός λαός, που περνάει κάθε βράδυ στα καταφύγια, δηλώνει πλέον ανοιχτά ότι ο Νετανιάχου είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που τους έχει συμβεί μετά το Ολοκαύτωμα», σημείωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει να επωφεληθεί από τις συγκρούσεις, αλλά υποστηρίζει αποκλειστικά τη διπλωματική επίλυση των κρίσεων. «Δεν μπορούμε ποτέ να θεωρήσουμε τη ζημία των άλλων ως δικό μας κέρδος», είπε, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα εργάζεται για την επιστροφή των εμπλεκόμενων μερών στις διαπραγματεύσεις και για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Κίνδυνος κλιμάκωσης

Ο Ερντογάν προειδοποίησε για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης των συγκρούσεων και υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης δράσης για να περιοριστούν οι απώλειες και οι ζημιές. «Μας απασχολεί το πώς θα σβήσουμε αυτή τη φωτιά πριν οι φλόγες μεγαλώσουν περισσότερο, πριν διευρυνθεί κι άλλο ο πύρινος κλοιός, πριν χαθούν περισσότερες ζωές και πριν χυθεί περισσότερο αίμα», τόνισε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Μπάρμπρα Στρέιζαντ: Ένας Χρυσός Φοίνικας για τη θρυλική σταρ
22:45 Mήνυμα Φον ντερ Λάιεν για κατάπαυση του πυρός – Ανθρωπιστική «γέφυρα» 100 εκατ. ευρώ προς τον Λίβανο
22:40 Eurovision 2026: Πού «βρίσκεται» ο Akylas και το «Ferto» στα στοιχήματα
22:31 Μέση Ανατολή: Απειλή για «ολοκληρωτικό πόλεμο» από το Ιράν, σκληρή απάντηση από ΗΠΑ και Ισραήλ
22:22 Το Γενικό Επιτελείο Στρατού «καλεί» τις Ελληνίδες στις Ένοπλες Δυνάμεις ΒΙΝΤΕΟ
22:15 Επέστρεψαν στην Ελλάδα 764 εγκλωβισμένοι από Ντουμπάι και Ντόχα
22:03 Δημοσκόπηση Pulse: Ακλόνητη η ΝΔ με 14,5 μονάδες διαφορά – 4 στους 5 Έλληνες φοβούνται οικονομικό κραχ
21:52 Ενεργειακός «άθλος» της Ελλάδας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
21:43 Μαρινάκης: «Η δημοκρατία αντέχει την κριτική, αλλά δεν νομιμοποιεί το οργανωμένο ψέμα»
21:41 Ο ΝΟΠ με «όπλο» την επίθεση διέλυσε με 26-13 τη Λάρισα και πήρε τρίποντο ουσίας
21:34 Πλαφόν στα καύσιμα: Ποιες κατηγορίες εξαιρούνται και πώς διαμορφώνονται τα περιθώρια κέρδους
21:26 Ερντογάν: Κάλεσμα για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων
21:19 Φρίκη στη Σικελία: 67χρονος δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του παρά τον κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι»
21:11 Ανδρουλάκης από Στρασβούργο: «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις δεν αξίζουν στον ελληνικό λαό»
21:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Λοξοδρομώ, Κολακεύω, Καραδοκώ
20:53 Το κόλπο των 16 εκατ. ευρώ: Πώς η “ομοσπονδία” του παράνομου τζόγου μηδένιζε τις πιθανότητες των παικτών, 38 συλλήψεις ΦΩΤΟ
20:46 Θεοδωρικάκος: «Το πλαφόν στα κέρδη έκτακτο μέτρο για την προστασία των καταναλωτών»
20:38 Νικολακόπουλος: 11+30 εκατ. ευρώ από Υπουργείο και Περιφέρεια για αποκαταστάσεις στους Δήμους της Ηλείας
20:30 Πυροτεχνήματα: Το εντυπωσιακό στοιχείο που απογειώνει κάθε εκδήλωση
20:30 Ζαφειρόπουλος για τον συμφοιτητή του Χριστοδουλίδη: «Από τότε πάλευε για την Κύπρο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ