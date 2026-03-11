Ερντογάν: Κάλεσμα για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων

Έκκληση για επιστροφή στη διπλωματία και κατάπαυση πυρός απηύθυνε ο πρόεδρος της Τουρκία, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια δείπνου του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στην Άγκυρα. Στην ομιλία του, απευθυνόμενος σε πρώην βουλευτές και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τόνισε την ανάγκη αποκλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή και επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Επίθεση στον Νετανιάχου

Ο Ερντογάν επέκρινε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική του έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια ακόμη και στο εσωτερικό του Ισραήλ. «Ακόμη και ο ισραηλινός λαός, που περνάει κάθε βράδυ στα καταφύγια, δηλώνει πλέον ανοιχτά ότι ο Νετανιάχου είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που τους έχει συμβεί μετά το Ολοκαύτωμα», σημείωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει να επωφεληθεί από τις συγκρούσεις, αλλά υποστηρίζει αποκλειστικά τη διπλωματική επίλυση των κρίσεων. «Δεν μπορούμε ποτέ να θεωρήσουμε τη ζημία των άλλων ως δικό μας κέρδος», είπε, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα εργάζεται για την επιστροφή των εμπλεκόμενων μερών στις διαπραγματεύσεις και για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Κίνδυνος κλιμάκωσης

Ο Ερντογάν προειδοποίησε για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης των συγκρούσεων και υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης δράσης για να περιοριστούν οι απώλειες και οι ζημιές. «Μας απασχολεί το πώς θα σβήσουμε αυτή τη φωτιά πριν οι φλόγες μεγαλώσουν περισσότερο, πριν διευρυνθεί κι άλλο ο πύρινος κλοιός, πριν χαθούν περισσότερες ζωές και πριν χυθεί περισσότερο αίμα», τόνισε.

