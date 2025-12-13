Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Πούτιν: «Η ειρήνη δεν είναι μακριά» – Στόχος τώρα διάλογος με τον Τραμπ για το ουκρανικό

Κατά την επιστροφή του από το Τουρκμενιστάν, όπου συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Άγκυρα βλέπει «σημάδια ότι η ειρήνη δεν απέχει πολύ», τονίζοντας πως αναμένει σύντομα συζήτηση και με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να εξεταστεί ένα νέο πλαίσιο διαλόγου για την Ουκρανία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ισχυρές οικονομικές σχέσεις με το Τουρκμενιστάν και στις τριμερείς συνομιλίες με Ρωσία και Πακιστάν.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από το Τουρκμενιστάν, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την προοπτική ειρηνευτικών εξελίξεων στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας. Όπως είπε, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προτίθεται να συζητήσει ένα πιθανό σχέδιο ειρήνης και με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «Η ειρήνη δεν είναι μακριά, το βλέπουμε καθαρά», σημείωσε, τονίζοντας ότι η Τουρκία βρίσκεται «σε συνεχή επαφή» με την αμερικανική πλευρά μέσω του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος περιέγραψε τη συνομιλία του με τον Πούτιν ως ιδιαίτερα παραγωγική, αναφέροντας ότι οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τον πόλεμο, τις διμερείς σχέσεις και ευρύτερα περιφερειακά ζητήματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πούτιν δεσμεύτηκε ότι θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Τουρκία «το συντομότερο δυνατό».

Πέρα από το ουκρανικό, ο Ερντογάν στάθηκε στις οικονομικές σχέσεις με το Τουρκμενιστάν, τις οποίες χαρακτήρισε «εξαιρετικά ισχυρές». Ανέφερε ότι τουρκικές εταιρείες έχουν ολοκληρώσει έργα αξίας 55 δισ. δολαρίων από την ανεξαρτησία της χώρας και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη άλλα 19 έργα 10 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το Τουρκμενιστάν διατηρεί καθεστώς μόνιμης ουδετερότητας από το 1995, μια θέση που, όπως είπε, «έχει μετατραπεί σε φιλοσοφία ειρήνης».

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στις συναντήσεις του με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σαχμπάζ Σαρίφ, καθώς και στη γενικότερη σημασία της τριμερούς συνεργασίας στην περιοχή. Στο επίκεντρο των συζητήσεων, όπως τόνισε, βρέθηκε η ανάγκη να διατηρηθεί η Μαύρη Θάλασσα μακριά από την ένταση του πολέμου. «Δεν πρέπει να μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Αυτό θα έβλαπτε και τη Ρωσία και την Ουκρανία. Η ασφαλής ναυσιπλοΐα είναι κρίσιμο ζήτημα για όλους», υπογράμμισε.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι ο διάλογος που ξεκίνησε ο Τραμπ μπορεί να εξελιχθεί σε βάση για πρωτοβουλίες ειρήνης, με την Άγκυρα να δηλώνει έτοιμη να συμβάλει. «Το μόνο που μένει», κατέληξε, «είναι να προσανατολιστούμε ξανά προς την ειρήνη».

