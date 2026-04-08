Εθελοντική αιμοδοσία στην «Π»: Προσφορά στον πάσχοντα συνάνθρωπο

Ημέρα γιορτής και προσφοράς στον πάσχοντα συνάνθρωπο ήταν η χθεσινή για τους ανθρώπους της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», του «pelop», του «Peloponnisos FM», του τηλεφωνικού κέντρου και της Data Consultants.

[contaisu_summary]

Ο ισόγειος χώρος της εφημερίδας μετατράπηκε σε κέντρο αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Η γιατρός του Κέντρου Αργυρώ (Ηρώ) Σιάπικα και οι νοσηλεύτριες Βασιλική Ζήκου και Αργυρή Λιούτα φρόντισαν να γίνει η αιμοληψία υπό ασφαλείς συνθήκες για τους εργαζομένους, οι οποίοι άπλωσαν χέρι βοηθείας στους πάσχοντες.

Η διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας εδώ και χρόνια εντάσσεται στο τακτικό πρόγραμμα του οργανισμού της «Π». Αποτελεί ένα μικρό δείγμα της διάθεσης του προσωπικού να έχει ενεργό συμμετοχή στα κοινά και έμπρακτα να απαντά σε κοινωνικές ανάγκες.

Αλλωστε οι εκκλήσεις για προσφορά αίματος είναι τακτικές από συλλόγους πασχόντων, όπως και από τα νοσηλευτικά μας ιδρύματα που δίνουν καθημερινό αγώνα για να καλύψουν τους νοσηλευόμενους.

