Εθνική Οδός Κορίνθου–Τριπόλεως: Δικογραφία κατά των αγροτών που έθεσαν σε κίνδυνο ζωές οδηγών

«Θα μπορούσε να είχε σημειωθεί πολύ σοβαρό τροχαίο, ήταν ίσως η πιο σοβαρή πράξη που είδαμε κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων» είπε η κυρία Δημογλίδου.

Εθνική Οδός Κορίνθου–Τριπόλεως: Δικογραφία κατά των αγροτών που έθεσαν σε κίνδυνο ζωές οδηγών
09 Ιαν. 2026 13:06
Pelop News

Δικογραφία σε βάρος των αγροτών που πριν από λίγα 24ωρα μπήκαν στην εθνική οδό Κορίνθου-Τριπόλεως για να στήσουν μπλόκο σε επικίνδυνο για την ασφάλεια των οδηγών σημείο, έχει σχηματίσει η ΕΛΑΣ όπως έκανε γνωστό η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως είπε όσοι εμφανίζονται στο επίμαχο βίντεο έχουν ταυτοποιηθεί.

«Θα μπορούσε να είχε σημειωθεί πολύ σοβαρό τροχαίο, ήταν ίσως η πιο σοβαρή πράξη που είδαμε κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων» είπε η κυρία Δημογλίδου.

Όπως εξήγησε η δικογραφία που έχει αποσταλεί στον εισαγγελέα αφορά επικίνδυνες παραβάσεις και παρακώλυση συγκοινωνίας

Η «καταδρομική» και εξαιρετικά επικίνδυνη κίνηση των αγροτών της Κορινθίας να κλείσουν την Εθνική Οδό Κορίνθου-Τριπόλεως στο ύψος της Νεμέας έγινε την Κυριακή.

Όπως φαίνεται στα πλάνα το μπλόκο στήθηκε σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο χωρίς να λαμβάνεται καμία πρόβλεψη για την ασφάλεια των οχημάτων που κινούνται με υψηλές ταχύτητες και μάλιστα πάνω σε στροφή.

Ομάδα αγροτών μπήκε στην εθνική οδό μέσω παράπλευρης πρόσβασης, παρακάμπτοντας τις μπάρες και διέκοψε την κυκλοφορία και στο ρεύμα προς Κόρινθο.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:42 Νέος τρόπος για απαλλαγή από τον στρατό – Τι αναφέρει το νομοσχέδιο
15:34 Τα στρατηγικά έργα LIFE συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας πράσινης Ευρώπης.
15:18 Συνελήφθη άνδρας στο Μεσολόγγι για συμμετοχή σε τυχερά παίγνια χωρίς καταβολή 6.000 ευρώ
15:10 Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 51χρονου αστυνομικού μέσα στα κρατητήρια
15:02 Πέρασε με την απαιτούμενη πλειοψηφία η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur
14:54 Ζαχάροβα: Ο Τραμπ απελευθέρωσε δύο Ρώσους από το τάνκερ που κατέλαβαν οι ΗΠΑ στον Ατλαντικό
14:46 Κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Κύπρο για το βίντεο με τις μίζες: «Δεν αμφισβητούμε τις συνομιλίες, αλλά έγινε κακόβουλη επεξεργασία»
14:38 Συνελήφθη 17χρονος μαθητής σε Λύκειο του Πύργου με μαχαίρι – «πεταλούδα»
14:30 Η Μαρία Καρυστιανού απλώνει «δίχτυα» στην περιοχή μας: Ποια γνωστά πρόσωπα τη στηρίζουν στην Αχαΐα
14:21 Κραν Μοντανά: Αμίλητοι στο γραφείο του εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του μπαρ
14:13 Νίκος Νικολόπουλος: Έχω πολιτική και ιδεολογική συγγένεια με τη Μαρία Καρυστιανού
13:54 Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις κλοπών στη Γαστούνη – Ταυτοποιήθηκαν πέντε δράστες, συνελήφθη μία γυναίκα
13:46 Πάπας Λέων: «Ο πόλεμος ξαναήρθε στην μόδα και ένας πολεμικός ζήλος εξαπλώνεται»
13:45 Παναχαϊκή – Ζάκυνθος: Αλλαξε ο διαιτητής μετά από αίτημα των φιλοξενούμενων!
13:39 Ο αθλητικός συντάκτης που θα λάβει μέρος στο Survivor
13:38 Οι ΣΦήγΚΕΣ επιστρέφουν και το προτιμούν… Ξανθό!- Νέα «βαφή», το ίδιο εκρηκτικό γέλιο
13:31 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Πάτρα – Δολοφονία 30χρονου: Καθάρισαν με χλωρίνη, «ξήλωσαν» το καταγραφικό και κλείδωσαν το κλαμπ ΦΩΤΟ
13:30 Σάμος: Νεκρή η 7χρονη από το Σουδάν που είχε πέσει από βάρκα με μετανάστες
13:22 Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και όπλα
13:14 Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι κι επίσημα παίκτης του Άρη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ