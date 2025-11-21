Eurojackpot: Η μεγάλη κλήρωση για τα 33 εκατ. ευρώ!
Οι τυχεροί αριθμοί
Έγινε η σημερινή (21/11/2025) κλήρωση 179 του Eurojackpot, το οποίο μοιράζει το ποσό των 33.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι εξής: 15, 24, 30, 45, 50 και αριθμοί Eurojackpot 5 και 6.
