Euroleague: Που θα δείτε την μονομαχία του Ολυμπιακού

Euroleague: Που θα δείτε την μονομαχία του Ολυμπιακού
12 Δεκ. 2025 10:16
Pelop News

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία για τη 15η αγωνιστική της EuroLeague. Που θα δείτε τη μάχη των ερυθρολεύκων και τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα σε μία αναμέτρηση που κεντρίζει το ενδιαφέρον της δεύτερης μέρας της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα (91-80) αναβολή της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε.

Στο 8-5 βρίσκεται η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ στο 9-5 είναι οι Μπλαουγκράνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:11 Με τρεις απουσίες η Παναχαϊκή κόντρα στον Μιλτιάδη
18:00 Αλέξης Τσίπρας: Πού οφείλεται ο «έρωτάς» του για την Πάτρα
17:55 Τσιτσιπάς: Δεν καταθέτει δίπλωμα, ζήτησε προθεσμία για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε αυτός με 213 χλμ. στην Αττική Οδό
17:45 Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!
17:36 Σύλληψη οικιακής βοηθού που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
17:30 Το ΠΑΣΟΚ διαγράφει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που συνελήφθη για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
17:22 Οδηγός καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! ΦΩΤΟ
17:11 Πατρών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Δερβενίου, ΦΩΤΟ
17:08 Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup
17:00 Υψηλές πληρότητες στα Καλάβρυτα – Που κυμαίνονται οι τιμές φέτος για τις γιορτές
16:52 Κωνσταντινούπολη: Στις 9 Μαρτίου ξεκινά η δική του Εκρέμ Ιμάμογλου
16:44 Μετανάστες μπήκαν στην Πολωνία μέσω τούνελ στα σύνορα με Λευκορωσία
16:36 Το Nemo επιστρέφει το βραβείο της Eurovision – Γιατί διαμαρτύρεται
16:28 Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Η ανάρτηση του ηθοποιού
16:25 «Οχι» από ΕΠΣ Αχαΐας στον διοικητικό απολογισμό της ΕΠΟ
16:20 Στο Βερολίνο τη Δευτέρα ο Ζελένσκι: Πυρετός διαβουλεύσεων για το ουκρανικό
16:12 Ολυμπιακός Πατρών: Η περιοδεία στην Τουρκία το 1933
16:04 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Ο αναπληρωτής υπουργός διαψεύδει τον Πρωθυπουργό για το τρένο στην Πάτρα»
15:56 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω καταθέσει μήνυση» είπε η Κωνσταντοπούλου σε νέα επεισοδιακή εμφάνιση
15:48 Χαλκίδα: Σκύλος δάγκωσε ηλικιωμένο στο πόδι του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ