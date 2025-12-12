Euroleague: Που θα δείτε την μονομαχία του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία για τη 15η αγωνιστική της EuroLeague. Που θα δείτε τη μάχη των ερυθρολεύκων και τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα σε μία αναμέτρηση που κεντρίζει το ενδιαφέρον της δεύτερης μέρας της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα (91-80) αναβολή της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε.

Στο 8-5 βρίσκεται η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ στο 9-5 είναι οι Μπλαουγκράνα.

