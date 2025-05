Eurovision 2025: Η τελευταία ανάρτηση της Κλαυδία πριν από τον μεγάλο τελικό

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2025 στη Βασιλεία, η εκπρόσωπος της Ελλάδας, Klavdia, μοιράστηκε μια πολύ προσωπική στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μέσα από τα Instagram stories της, ανάρτησε μια παιδική φωτογραφία της, συνοδεύοντάς την με τη φράση:

«We made it. See you tonight #17» («Τα καταφέραμε. Τα λέμε απόψε»), υπενθυμίζοντας τη θέση της στη σειρά εμφάνισης του τελικού.

Η Klavdia έχει ήδη ξεχωρίσει με την ερμηνεία της στο τραγούδι «Αστερομάτα» κατά τον Β’ Ημιτελικό, ενώ η σκηνική παρουσία της, που επιμελήθηκε ο Φωκάς Ευαγγελινός, με τις εντυπωσιακές αλλαγές φωτισμού και φορέματος, έχει λάβει θετικές κριτικές τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Το τραγούδι και η παράσταση εκπέμπουν μήνυμα ελπίδας, μεταμόρφωσης και εσωτερικής δύναμης, που φαίνεται να αγγίζει το κοινό και τις επιτροπές των χωρών.

Τις τελευταίες ώρες πριν από τον τελικό, η Klavdia επέλεξε να μην μιλά, προκειμένου να προστατεύσει τη φωνή της, επικοινωνώντας μόνο μέσω γραπτών μηνυμάτων με την ομάδα της.

