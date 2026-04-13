Eurovision 2026: Αποθέωση για τον Akylas και το «Ferto» στο Άμστερνταμ

13 Απρ. 2026 19:50
Σε τροχιά ανόδου βρίσκονται οι “μετοχές” της ελληνικής συμμετοχής για τη Eurovision 2026, μετά την επιτυχημένη παρουσία του Akylas στο Άμστερνταμ. Ο καλλιτέχνης συμμετείχε στο καθιερωμένο «Eurovision in Concert», το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο live event πριν από τον επίσημο διαγωνισμό, γνωρίζοντας θερμή υποδοχή από χιλιάδες φίλους του θεσμού.

Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του Άμστερνταμ διατηρώντας το χαρακτηριστικό του στυλ με τον μαύρο σκούφο και τα γυαλιά ηλίου, συνδυασμένα με ένα ασπρόμαυρο κοστούμι. Κατά την ερμηνεία του «Ferto», το κοινό φάνηκε να είναι ήδη εξοικειωμένο με τους στίχους του τραγουδιού, συνοδεύοντας τον καλλιτέχνη καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής του.

Νωρίτερα, ο Έλληνας εκπρόσωπος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με θαυμαστές σε μια πιο άτυπη εκδήλωση, όπου το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ζεστό, ενισχύοντας τη δημοτικότητα της συμμετοχής ανάμεσα στα υπόλοιπα διαγωνιζόμενα κράτη.

Το τραγούδι «Ferto», το οποίο συνοδεύεται από ένα σύγχρονο βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία Jim Georgantis και οπτικά εφέ του San Tierrez, ποντάρει στη δυναμική ενέργεια και τον γρήγορο ρυθμό. Στόχος της ελληνικής αποστολής είναι η ανάδειξη αυτών των στοιχείων στη μεγάλη σκηνή της Eurovision, με τον Akylas να δηλώνει αισιόδοξος παρά τις διαρκείς αυξομειώσεις στα προγνωστικά και τις στοιχηματικές αποδόσεις.

Η προετοιμασία συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς ο καλλιτέχνης ολοκληρώνει τον κύκλο των προωθητικών εμφανίσεων πριν από την αναχώρηση της αποστολής για την τελική φάση του διαγωνισμού.

