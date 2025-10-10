Ευελπίδων: Γυναίκα έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στα δικαστήρια

Απίστευτο αλλά αληθινό: γυναίκα εντοπίστηκε να κάνει χρήση κάνναβης μέσα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκαλώντας σοκ ακόμη και στους δικαστικούς αστυνομικούς που τη συνέλαβαν επί τόπου.

10 Οκτ. 2025 11:17
Σε σύλληψη μιας γυναίκας που έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών μέσα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προχώρησαν οι δικαστικοί αστυνομικοί.

Η γυναίκα έγινε αντιληπτή από αστυνομικούς την ώρα που βρισκόταν σε χώρο του δικαστηρίου και έκανε χρήση ακατέργαστης κάνναβης. Οι αστυνομικοί παρενέβησαν άμεσα και τη συνέλαβαν, οδηγώντας τη στη συνέχεια ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Οι δικαστικοί αστυνομικοί, οι οποίοι εδώ και περίπου έναν χρόνο έχουν αναλάβει καθήκοντα φύλαξης και ελέγχου στα δικαστήρια, έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με ανάλογες περιπτώσεις.

Μέσα στους χώρους των δικαστηρίων έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά κατοχής ή χρήσης ναρκωτικών, όπως ακατέργαστη κάνναβη και κρυσταλλική αμφεταμίνη, αλλά και εντοπισμού όπλων και επικίνδυνων αντικειμένων – από μαχαίρια και πτυσσόμενες ράβδους μέχρι σιδερογροθιές.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, οι ίδιες υπηρεσίες είχαν προχωρήσει σε σύλληψη ατόμου σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε δικαστική απόφαση, επιβεβαιώνοντας ότι η καθημερινότητα στα δικαστήρια δεν στερείται εκπλήξεων – ακόμη και μέσα στους πιο απρόσμενους χώρους.
