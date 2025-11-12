Εύοσμος: Η Δημοτική Αστυνομία έσωσε πολίτη που υπέστη εγκεφαλικό

Οι δημοτικοί αστυνομικοί στον Εύοσμο, βοήθησαν ημιλιπόθυμο πολίτη από πιθανό εγκεφαλικό επεισόδιο. Τον άνδρα εντόπισαν στο Πάρκο Ποντίων στο Ελευθέριο – Κορδελιό ενώ περιπολούσαν στην περιοχή.

Εύοσμος: Η Δημοτική Αστυνομία έσωσε πολίτη που υπέστη εγκεφαλικό
12 Νοέ. 2025 16:28
Pelop News

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ευόσμου, όταν δημοτικοί αστυνομικοί έγιναν σωτήρες ενός άνδρα που έπαθε πολύ πιθανώς εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι δημοτικοί αστυνομικοί στον Εύοσμο, βοήθησαν ημιλιπόθυμο πολίτη από πιθανό εγκεφαλικό επεισόδιο. Τον άνδρα εντόπισαν στο Πάρκο Ποντίων στο Ελευθέριο – Κορδελιό ενώ περιπολούσαν στην περιοχή.

Τότε έσπευσαν να του προσφέρουν βοήθεια, ενώ ειδοποίησαν παράλληλα το ΕΚΑΒ. Όπως διαπίστωσαν, ο παθών δεν είχε μαζί που κανένα στοιχείο ταυτοποίησης, παρά μόνο ένα σκυλάκι που τον συνόδευε.

Διατηρώντας την ψυχραιμία τους και με απόλυτη ευαισθησία, οι δημοτικοί αστυνομικοί προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Μέσα από τις ελάχιστες λέξεις που κατάφερε να ψελλίσει, εντόπισαν τη διεύθυνσή του και μετέβησαν άμεσα στην κατοικία του.

Μετά από προσπάθειες κατάφεραν να εντοπίσουν και να ενημερώσουν τη σύζυγο και την κόρη του, τις οποίες μετέφεραν με το περιπολικό στο πάρκο, ώστε να βρεθούν στο πλευρό του. Παράλληλα, μερίμνησαν για την ασφάλεια του κατοικιδίου, αναφέρει το evosmos24.gr.

Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί παρέμειναν στο σημείο μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη τόσο στον άνδρα όσο και στην οικογένειά του.

Ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης και ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, Βασίλης Αϊβαζίδης, έδωσαν συγχαρητήρια στους δημοτικούς αστυνομικούς για την υπευθυνότητα, την ευαισθησία και την άμεση ανταπόκρισή τους, υπογραμμίζοντας ότι η στάση τους αποτελεί ζωντανό παράδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και φροντίδας προς τον πολίτη.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από κάποιους μήνες και πάλι δημοτικοί αστυνομικοί του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου είχαν πραγματοποιήσει ακόμη μία καίρια επέμβαση σε έκτακτο περιστατικό, παρέχοντας άμεσα τις πρώτες βοήθειες σε πολίτη που είχε χρειαστεί ΚΑΡΠΑ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:54 Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη σερί μέρα ανόδου και πάνω από 2.050 μονάδες ο ΓΔ
17:48 ΔΕΕΠ: Η Μαργαρίτα Καπνίση στο πλευρό με τον Αντώνη Κουνάβη
17:41 Η Εμμα Στόουν είναι πιο μια μορφή γυναίκα στον κόσμο, δείτε ποιες άλλες είναι στη λίστα
17:33 Πάτρα: Τέσσερα χρόνια αποκλεισμένοι από το σπίτι τους – Περιμένουν διάνοιξη δρόμου στην Αρόη
17:24 Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» – Επανήλθε η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων
17:15 Τουρισμός: Αμερικανοί, Βρετανοί και Γερμανοί ανεδείχθησαν «πρωταθλητές» για το 2025
17:06 Καμπότζη και Ταϊλάνδη κοντά σε νέα πολεμική σύγκρουση – Πληγώθηκε η εκεχειρία που έκλεισε ο Τραμπ
16:56 Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων: Στις 27 Νοεμβρίου η κλήρωση για 8.500 δικαιούχους που θα λάβουν 1.000 ευρώ έκαστος
16:49 Συνάντηση αντιπροσωπείας του σπιράλ με Γεωργία Ντάτσικα
16:41 Ερασιτεχνικό: Τιμωρία για την Πάτρα 2005, αλλά ίσως έχει και συνέχεια…
16:35 Βογιατζής στον Peloponnisos FM: «Σπουδαίες εμπειρίες για τα παιδιά στο Elite Cup»
16:28 Εύοσμος: Η Δημοτική Αστυνομία έσωσε πολίτη που υπέστη εγκεφαλικό
16:20 Πατρινοί Σαμαρείτες στον Αυθεντικό Μαραθώνιο
16:13 Αλιάκμονας: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος που πυροβόλησε ζευγάρι στο φράγμα
16:09 Χωρίς άγχος οι γυναίκες του ΝΟΠ με τον Αλιμο
16:04 Epic_O: Με 5άστερο resort ο Τσάκος δένει στην Ιθάκη – Εγκρίθηκε η μεγάλη επένδυση
15:56 Πάτρα: Ξεχασμένη ταμπέλα στη μέση του δρόμου εδώ και ένα μήνα – Αντίδραση μέσω της «Ανοιχτής Γραμμής με τον Πολίτη»
15:48 Παναγιωτόπουλος: «Ανεπαρκείς και ακατάλληλες οι συνθήκες διδασκαλίας στο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας»
15:40 Αττική: 22χρονος κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει – Έφραξαν οι αεραγωγοί και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
15:32 Σε διαθεσιμότητα ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ουκρανίας εν μέσω του σκανδάλου 100 εκατ. δολαρίων στον ενεργειακό τομέα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 12/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ