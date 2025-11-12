Εύοσμος: Η Δημοτική Αστυνομία έσωσε πολίτη που υπέστη εγκεφαλικό

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ευόσμου, όταν δημοτικοί αστυνομικοί έγιναν σωτήρες ενός άνδρα που έπαθε πολύ πιθανώς εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι δημοτικοί αστυνομικοί στον Εύοσμο, βοήθησαν ημιλιπόθυμο πολίτη από πιθανό εγκεφαλικό επεισόδιο. Τον άνδρα εντόπισαν στο Πάρκο Ποντίων στο Ελευθέριο – Κορδελιό ενώ περιπολούσαν στην περιοχή.

Τότε έσπευσαν να του προσφέρουν βοήθεια, ενώ ειδοποίησαν παράλληλα το ΕΚΑΒ. Όπως διαπίστωσαν, ο παθών δεν είχε μαζί που κανένα στοιχείο ταυτοποίησης, παρά μόνο ένα σκυλάκι που τον συνόδευε.

Διατηρώντας την ψυχραιμία τους και με απόλυτη ευαισθησία, οι δημοτικοί αστυνομικοί προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Μέσα από τις ελάχιστες λέξεις που κατάφερε να ψελλίσει, εντόπισαν τη διεύθυνσή του και μετέβησαν άμεσα στην κατοικία του.

Μετά από προσπάθειες κατάφεραν να εντοπίσουν και να ενημερώσουν τη σύζυγο και την κόρη του, τις οποίες μετέφεραν με το περιπολικό στο πάρκο, ώστε να βρεθούν στο πλευρό του. Παράλληλα, μερίμνησαν για την ασφάλεια του κατοικιδίου, αναφέρει το evosmos24.gr.

Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί παρέμειναν στο σημείο μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη τόσο στον άνδρα όσο και στην οικογένειά του.

Ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης και ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, Βασίλης Αϊβαζίδης, έδωσαν συγχαρητήρια στους δημοτικούς αστυνομικούς για την υπευθυνότητα, την ευαισθησία και την άμεση ανταπόκρισή τους, υπογραμμίζοντας ότι η στάση τους αποτελεί ζωντανό παράδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και φροντίδας προς τον πολίτη.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από κάποιους μήνες και πάλι δημοτικοί αστυνομικοί του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου είχαν πραγματοποιήσει ακόμη μία καίρια επέμβαση σε έκτακτο περιστατικό, παρέχοντας άμεσα τις πρώτες βοήθειες σε πολίτη που είχε χρειαστεί ΚΑΡΠΑ.

