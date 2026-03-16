Εύοσμος: Σύλληψη 24χρονου μετά από καταγγελία 17χρονης για σεξουαλική παρενόχληση

Στη σύλληψη ενός 24χρονου προχώρησαν οι Αρχές στη δυτική Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία 17χρονης για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις τουαλέτες κλειστού αθλητικού χώρου στον Εύοσμο, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

16 Μαρ. 2026 13:37
Pelop News

Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται ένας 24χρονος στη δυτική Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία 17χρονης για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 15 Μαρτίου στις τουαλέτες κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων στον Εύοσμο.

Μετά την καταγγελία της ανήλικης, οι Αρχές κινήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:57 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία (Ρίτσα) Πιλαβά της γνωστής ποτοποιίας
13:55 Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο παιδοχειρουργός και καθηγητής του ΑΠΘ Γιάννης Σπυριδάκης
13:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες βαριές καταγγελίες Τυχεροπούλου στη δίκη – «Η απάτη το 2020 ήταν αδύνατο να μη φανεί»
13:47 Στη Ρώμη ο Κώστας Σπυρόπουλος: Έκθεση ζωγραφικής με φόντο το ελληνικό φως στην εκδήλωση «Sotto il cielo del Mediterraneo»
13:37 Εύοσμος: Σύλληψη 24χρονου μετά από καταγγελία 17χρονης για σεξουαλική παρενόχληση
13:33 Οδοντωτός: Διακομματική πίεση από Αχαΐα για μόνιμη θωράκιση της γραμμής και ασφαλή επανεκκίνηση
13:28 ΠΑΣΟΚ: Μαζική συμμετοχή, θολό αποτέλεσμα και μάχη συσχετισμών πριν από το συνέδριο
13:23 Ηράκλειο: Στη σύλληψη 15χρονου που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Πιστόλι κρότου στο ντουλαπάκι
13:21 Βιολάντα: Αγώνας για να πάρει ξανά μπροστά το δεύτερο εργοστάσιο στα Τρίκαλα ενώ αδειάζουν τα ράφια
13:14 Μαρινάκης για Ορμούζ: «Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί» – Μόνο στην επιχείρηση «Ασπίδες» η συμμετοχή της χώρας
13:08 Παναγόπουλος: Κακουργηματική δικογραφία μετά τα ευρήματα για αδήλωτα 3,2 εκατ. ευρώ
13:00 Στενό του Ορμούζ: Πάνω από 240 φορτηγά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα
13:00 «Ιερό» σκάνδαλο Καθολικής Εκκλησίας: Ο Πατρινός και οι πολλοί που «προδόθηκαν» από τα εμβάσματα
12:59 Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε αεροσκάφος που χρησιμοποιούσε ο εκλιπών Αλί Χαμενεΐ
12:57 Χανιά: Στον ανακριτή οι επτά συλληφθέντες μετά την καταγγελία 17χρονης για ομαδικό βιασμό ΒΙΝΤΕΟ
12:55 Κοινή ερώτηση Παπανδρέου-Παναγιωτόπουλου-Αναγνωστοπούλου για τον Οδοντωτό
12:50 Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Το μήνυμα Παπασταύρου για την ευρωπαϊκή ετοιμότητα
12:47 Γεραπετρίτης από τις Βρυξέλλες: Σαφές μήνυμα για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και διπλωματία στη Μέση Ανατολή
12:45 Θέλεις να χάσεις λίπος στην κοιλιά; Δες τι βάζει στο πιάτο της η μέθοδος που χορταίνει
12:45 Πάτρα: Έπιασαν αλλοδαπό με ένα σπαθί κατάνα ενός μέτρου!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ