Εύοσμος: Σύλληψη 24χρονου μετά από καταγγελία 17χρονης για σεξουαλική παρενόχληση

Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται ένας 24χρονος στη δυτική Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία 17χρονης για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 15 Μαρτίου στις τουαλέτες κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων στον Εύοσμο.

Μετά την καταγγελία της ανήλικης, οι Αρχές κινήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες.

