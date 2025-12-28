«Εβρεξε» τρίποντα στο Περιστέρι και... νίκη-μποναμάς για Προμηθέα - Φωτογραφίες/βίντεο

Με ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα στη γ΄ περίοδο, όταν… έβρεξε τρίποντα χωρίς τέλος (!), αλλά και με δυνατή άμυνα, αποφασιστικότητα και πάθος, ο Προμηθέας Βίκος Cola απέδρασε με ένα τεράστιο διπλό από το Περιστέρι (80-92) στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Basket League, της τελευταίας «στροφής» για το 2025 και προτελευταίας για τον α΄ γύρο του πρωταθλήματος.

Το παιχνίδι κρίθηκε επί της ουσίας στη γ΄ περίοδο, όταν οι παίκτες του Κούρο Σεγκούρα έκαναν ό,τι ήθελαν μέσα στο γήπεδο, μετατρέποντας το 42-39 του ημιχρόνου σε 59-72 στο 30΄, με ένα επί μέρους σκορ στην περίοδο 17-33. Από εκεί κι έπειτα όλα ήταν θέμα διαχείρισης, καθώς το Περιστέρι τα… έσπασε από το άγχος του να ξαναμπεί στο παιχνίδι, ενώ οι «Προμηθείς» είχαν ηρεμία και ψυχραιμία, καθοδηγούμενοι μαεστρικά από τον πάγκο. Η νίκη «κλείδωσε» και τυπικά στο τελευταίο ενάμισυ λεπτό με καλάθι του Χάμοντς, ο οποίος «έγραψε» το 90-76.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Τσολάκος, Αγγελής. Τα 10λεπτα: 18-13, 42-39 (ημ.), 59-72, 80-92.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Καρντένας 12 (1/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 λάθη), Βαν Τούμπεργκεν 15 (4/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πέιν 6 (5 ριμπάουντ), Χάρις 13 (2/8 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 9/10 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πετράκης, Γιάνκοβιτς 8 (4/5 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ιτούνας 11 (3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Καπιρέλης, Μουράτος 5, Τζιάλλας, Αμπερκρόμπι 2, Κακλαμανάκης 8 (4/8 δίποντα, 5 ριμπάουντ).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάμοντς 18 (3/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ), Κόουλμαν 10 (2 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Μπαζίνας 5 (4 ασίστ), Γκρέι 18 (6/10 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 6/7 βολές), Μακούρα 8 (1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χάρις 25 (3/8 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πλώτας 4 (1/7 σουτ), Καπετάκης, Λάγιος 2, Καραγιαννίδης 2 (7 ριμπάουντ), Σταυρακόπουλος.

«Ηταν μια πολύ δύσκολη νίκη. Στη γ΄ περίοδο παίξαμε πιο δυνατά και συγκεντρωμένα. Το πιο σημαντικό από τις 4 νίκες με εμένα στον πάγκο του Προμηθέα, είναι ότι τα παιδιά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ηδη σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι. Εχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας», δήλωσε ο προπονητής του Προμηθέα Κούρο Σεγκούρα, για τον οποίον ήταν η 4η νίκη ως προπονητής της πατρινής ομάδας (είχαν προηγηθεί οι επιτυχίες με ΑΟ Μυκόνου και Πανιώνιο στο πρωτάθλημα και Ρίτας Βίλνιους στο BCL).

Από την πλευρά του ο Κλοντέλ Χάρις, ο οποίος δικαιούται τον τίτλο του «game changer» για τον Προμηθέα, δήλωσε τα εξής: «Η νίκη ήρθε μέσα από το ομαδικό παιχνίδι. Είπαμε στην ανάπαυλα τι έπρεπε να αλλάξουμε στον τρόπο που παίζαμε και το κάναμε πράξη στο β΄ ημίχρονο. Είμαι rookie στη Basket League και σημαίνει πολλά για μένα το να παίζω σε αυτό το πρωτάθλημα και σε αυτήν την ομάδα. Θέλω να δίνω πάντα τον καλύτερό μου εαυτό. Είμαστε χαρούμενοι για τη νίκη και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας».

Η στατιστική έδειξε τα εξής: 14-13 οι πόντοι από τα λάθη του αντιπάλου, 36-36 οι πόντοι στη ρακέτα, 8-20 οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες (επιθετικά ριμπάουντ), 21-11 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό, 26-33 οι πόντοι από τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων.

Τα ομαδικά στατιστικά είχαν ως εξής:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: 19/24 ελεύθερες βολές, 20/38 δίποντα, 7/23 τρίποντα, 37 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 9 επιθετικά), 17 ασίστ, 7 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 16 λάθη, 27 φάουλ.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: 19/21 ελεύθερες βολές, 20/45 δίποντα, 11/35 τρίποντα, 45 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 19 επιθετικά), 13 ασίστ, 9 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 12 λάθη, 23 φάουλ.

Πλέον, ο Προμηθέας θα επιδιώξει να κλείσει με νίκη τον α΄ γύρο του φετινού πρωταθλήματος στο μεγάλο παιχνίδι του προσεχούς Σαββάτου (18.15) στο «Τόφαλος» με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Η συνέντευξη Τύπου αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης

