Ευρωπαϊκό ορόσημο: Το ΔΕΕ επιβάλλει σε όλα τα κράτη–μέλη την αναγνώριση ομόφυλων γάμων

Μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Ευρώπη εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), επιβάλλοντας σε όλα τα κράτη–μέλη να αναγνωρίζουν τους γάμους μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, όταν αυτοί έχουν τελεστεί νόμιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Η υπόθεση που έφτασε στο Λουξεμβούργο αφορούσε δύο Πολωνούς πολίτες, των οποίων ο γάμος στη Γερμανία δεν αναγνωριζόταν από τις πολωνικές αρχές. Σύμφωνα με το ΔΕΕ, η πρακτική αυτή παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο, καθώς εμποδίζει την ελεύθερη μετακίνηση και εγκατάσταση των πολιτών εντός της Ένωσης και θίγει το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.

Όπως επισημαίνει το δικαστήριο, όλα τα κράτη–μέλη οφείλουν να αναγνωρίζουν την οικογενειακή κατάσταση που αποκτάται νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος, όταν αυτό απαιτείται για την άσκηση των δικαιωμάτων που εγγυάται το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Το ΔΕΕ διευκρινίζει ωστόσο ότι η απόφαση αυτή δεν υποχρεώνει την Πολωνία —ούτε κανένα άλλο κράτος— να θεσπίσει στο εθνικό του δίκαιο τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Υποχρεώνει όμως στην αναγνώριση των ήδη υπαρχόντων γάμων, ώστε να μη στερούνται οι πολίτες τα δικαιώματα που απορρέουν από την ευρωπαϊκή τους ιδιότητα.

