Ευβοϊκός: Σμήνη από μωβ μέδουσες ξανά στις ακτές της Εύβοιας – Ανησυχία για το καλοκαίρι ΒΙΝΤΕΟ

Οι μέδουσες επιστρέφουν δυναμικά στον Ευβοϊκό και οι νέες εικόνες από την Εύβοια έχουν ήδη πυροδοτήσει ανησυχία ενόψει της θερινής περιόδου. Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο καταγράφουν μεγάλες συγκεντρώσεις από καφέ και μωβ μέδουσες στη θαλάσσια περιοχή από τα Πολιτικά έως και τη Δάφνη, σε μια ζώνη που, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, εκτείνεται για περισσότερα από πέντε μίλια.

Η εικόνα αυτή δεν έρχεται από το πουθενά. Στις αρχές Μαρτίου είχαν ήδη καταγραφεί εκατοντάδες ξεβρασμένες μέδουσες στην παραλία Λιμενάρι Πολιτικών, σε φωτογραφίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας, ενισχύοντας την αίσθηση ότι το φαινόμενο επανεμφανίζεται φέτος νωρίς και με ένταση στην ευρύτερη περιοχή του Ευβοϊκού.

Διαβάστε επίσης: Νίκαια: Βαν λαμπάδιασε εν κινήσει στη Γρηγορίου Λαμπράκη – Έκλεισε ρεύμα κυκλοφορίας ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο από τα Πολιτικά έως τη Δάφνη

Το νέο υλικό που αναρτήθηκε στα social media και αναπαράγεται από μέσα ενημέρωσης δείχνει πυκνές συγκεντρώσεις μεδουσών κοντά στην επιφάνεια, προκαλώντας προβληματισμό σε κατοίκους, λουόμενους και επαγγελματίες των παραθαλάσσιων περιοχών. Η ανησυχία εστιάζει στο ενδεχόμενο να επηρεαστεί η προσβασιμότητα σε γνωστές ακτές του Ευβοϊκού, εφόσον η εικόνα αυτή διατηρηθεί και τις επόμενες εβδομάδες.

Το ότι οι καταγραφές προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από πολίτες και δημόσιες αναρτήσεις είναι κάτι που επισημαίνεται και από το ίδιο το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, το οποίο διευκρινίζει ότι το Pelagia Logbook 2026 βασίζεται σε ανοιχτές καταγραφές πολιτών και λειτουργεί ως εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης και ενημέρωσης του κοινού.

Τι λένε οι καταγραφές για το 2026

Σύμφωνα με το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, η μωβ μέδουσα, γνωστή ως Pelagia noctiluca, εμφανίζει περιοδικές πληθυσμιακές εξάρσεις στη Μεσόγειο, ενώ για το 2026 λειτουργεί ειδικό σύστημα χαρτογράφησης και παρακολούθησης καταγραφών στην Ελλάδα. Το Παρατηρητήριο τονίζει ότι κάθε σημείο στον χάρτη αντιστοιχεί σε επιβεβαιωμένη καταγραφή με πληροφορίες για ημερομηνία, τοποθεσία και σχετική αφθονία, με βασικό στόχο την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού.

Η ίδια πηγή εξηγεί επίσης ότι τέτοιες εξάρσεις σχετίζονται με πολύπλοκους περιβαλλοντικούς παράγοντες και με τον βιολογικό κύκλο του είδους, χωρίς να αποδίδει το φαινόμενο μονοδιάστατα σε μία και μόνη αιτία.

Τι πρέπει να προσέχουν οι λουόμενοι

Ο ΕΟΔΥ αναφέρει ότι η μωβ μέδουσα είναι είδος με έντονο τσίμπημα: τα περιστατικά είναι συχνά, επώδυνα και τα συμπτώματα μπορεί να κρατήσουν αρκετά, αν και γενικά δεν θεωρούνται επικίνδυνα. Σε σπάνιες περιπτώσεις, όμως, μπορεί να εμφανιστούν πιο σοβαρά συστηματικά συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική αντιμετώπιση.

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας συμβουλεύει τους πολίτες να ελέγχουν τους ανέμους πριν επιλέξουν παραλία, να αποφεύγουν το κολύμπι όταν υπάρχει έντονο πρόβλημα ή παρουσία πλαγκτού και να μην επιχειρούν να βγάζουν τις μέδουσες έξω από τη θάλασσα. Παράλληλα, ενθαρρύνει την καταγραφή των εμφανίσεων σε σχετικές πλατφόρμες, ώστε να βελτιώνεται η εικόνα του φαινομένου σε πραγματικό χρόνο.

Νέα πίεση για τις παραλίες της Εύβοιας

Η επανεμφάνιση μεγάλων συγκεντρώσεων μεδουσών στον Ευβοϊκό φέρνει ξανά στο προσκήνιο έναν πονοκέφαλο για τις παραλιακές περιοχές της Εύβοιας, ειδικά καθώς πλησιάζει η περίοδος με τη μεγαλύτερη κίνηση. Οι εικόνες από τα Πολιτικά και τη Δάφνη δείχνουν ότι το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά κάτι που παρακολουθείται ήδη με αυξημένη προσοχή.

