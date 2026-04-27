Εξάρχεια: Κουκουλοφόροι χτύπησαν τον γιο γνωστού ποινικολόγου – Τι λέει ο πατέρας του ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου στα Εξάρχεια, με θύμα τον 20χρονο γιο του γνωστού ποινικολόγου Νίκου Ρουσόπουλου.

Ο νεαρός, φοιτητής της Νομικής, δέχθηκε επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων έξω από κατάστημα όπου βρισκόταν με την παρέα του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

«Τον ρώτησαν αν είναι ο γιος του Ρουσόπουλου»

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, ο Νίκος Ρουσόπουλος περιέγραψε όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, προηγήθηκαν της επίθεσης.

Όπως ανέφερε, ο γιος του καθόταν με την παρέα του σε μεζεδοπωλείο, όταν εμφανίστηκαν περίπου 12 άτομα με κράνη και κουκούλες.

«Αμέσως του απεύθυναν τον λόγο και τον ρώτησαν εάν είναι ο γιος του Ρουσόπουλου. Το παιδί τα έχασε, δεν πρόλαβε καν να απαντήσει και δέχθηκε επίθεση με χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι και το υπόλοιπο σώμα του», δήλωσε.

Στο νοσοκομείο με τραύματα

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τον πατέρα του, έχει πλέον λάβει εξιτήριο, ωστόσο παραμένει σοκαρισμένος από τη βιαιότητα της επίθεσης.

Ο ποινικολόγος ανέφερε ότι ο γιος του φέρει σοβαρό τραύμα στο μέτωπο, εκτιμώντας ότι χτυπήθηκε με σιδηρογροθιά.

«Τον χτύπησαν μάλλον με σιδηρογροθιά, γιατί στο μέτωπό του έχουν κόψει τον μετωπιαίο μυ. Είναι μεγάλο το σοκ. Έχασε για δευτερόλεπτα τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Θα μπορούσε να είχε χτυπήσει στο κεφάλι», είπε χαρακτηριστικά.





«Ήταν στοχευμένη ενέργεια»

Ο Νίκος Ρουσόπουλος υποστήριξε ότι η επίθεση δεν ήταν τυχαία, αλλά είχε σαφή στόχευση προς το δικό του πρόσωπο.

«Θεωρώ ότι ήταν μια στοχευμένη ενέργεια που αφορούσε το δικό μου πρόσωπο από συγκεκριμένο χώρο, καθαρά εκδικητική», ανέφερε.

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα πως δεν πρόκειται να κάνει πίσω, δηλώνοντας: «Ούτε θα υποχωρήσω, ούτε θα παραμείνουν ατιμώρητοι».

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις Αρχές.

