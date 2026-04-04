Εξαρθρώθηκε συμμορία που «χτυπούσε» καταστήματα ηλεκτρονικών σε όλη τη χώρα – Στα ίχνη της ΕΛΑΣ 25 κλοπές

Σε εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που είχε αναπτύξει δράση σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής της ΓΑΔΑ. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν στις 30 Μαρτίου στη Μεταμόρφωση Αττικής και στον Πειραιά δύο αλλοδαποί άνδρες, ηλικίας 48 και 46 ετών, καθώς και μία 32χρονη αλλοδαπή, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για διακεκριμένες κλοπές, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Η έρευνα των αστυνομικών έδειξε ότι η δράση της ομάδας ξεκινούσε τουλάχιστον από το 2024. Τα μέλη της κινούνταν με μισθωμένα οχήματα και εισέρχονταν σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών παριστάνοντας τους πελάτες, κυρίως σε ώρες αιχμής. Αφού εντόπιζαν το προϊόν που τους ενδιέφερε, χρησιμοποιούσαν ειδικό μηχάνημα για να κόψουν ή να απενεργοποιήσουν το αντικλεπτικό σύστημα, τοποθετούσαν το αντικείμενο μέσα σε σακούλα με διαφορετική επωνυμία και παρέμεναν για λίγο ακόμη στο κατάστημα ώστε να μην κινήσουν υποψίες. Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι είχαν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο οργάνωσης, ώστε μπορούσαν να διαπράττουν δύο κλοπές σε διαφορετικά καταστήματα μέσα σε μία ώρα.

Η δράση τους δεν περιοριζόταν στην Αττική. Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, είχαν κινηθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Καλαμάτα, τα Χανιά, το Ηράκλειο Κρήτης και ο Πύργος Ηλείας. Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 25 περιπτώσεις κλοπών, ενώ το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος της ομάδας υπολογίζεται σε 20.250 ευρώ.

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό τους έπαιξε έλεγχος της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στη Μεταμόρφωση. Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ο 48χρονος και η 32χρονη εντοπίστηκαν να κινούνται πεζή και στην κατοχή τους βρέθηκαν ασύρματα ακουστικά που είχαν αφαιρεθεί λίγο νωρίτερα, μαγνητικό σύστημα απενεργοποίησης αντικλεπτικών, κυλινδρικός μαγνήτης, κατσαβίδι, μεταλλικό ψαλίδι και δύο κινητά τηλέφωνα.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στις κλοπές. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της 32χρονης στον Πειραιά, οι αστυνομικοί εντόπισαν πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 εκριζωμένα δενδρύλλια κάνναβης, 215 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 400 γραμμάρια βρεγμένων υπολειμμάτων δενδρυλλίων, 27 γλάστρες, πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, δύο τρίφτες, 500 ευρώ σε μετρητά και 12 διαρρηκτικά κλειδιά. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η 32χρονη και ο 46χρονος φέρονται να δραστηριοποιούνταν και στην καλλιέργεια και περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης.

Η εξάρθρωση της συγκεκριμένης ομάδας δίνει στην αστυνομία μια πιο καθαρή εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο οργανωμένα σχήματα μπορούν να «χτυπούν» εμπορικά καταστήματα σε πολλές και διαφορετικές περιοχές της χώρας, μεθοδικά και χωρίς να προκαλούν άμεσα υποψίες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλες περιπτώσεις.

