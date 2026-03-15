F1: Τέλος και επίσημα τα Gran Pri σε Μπαχρέιν και Σ. Αραβία

15 Μαρ. 2026 21:30
Pelop News

Ήδη από την Παρασκευή είχε διαρρεύσει ότι η F1 σκόπευε να μην ταξιδέψει στην Μέση Ανατολή ενώ μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν. Οι ιθύνοντες περίμεναν έως και την ύστατη στιγμή ελπίζοντας σε μία πρόωρη κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη εγκαίρως για το πρόγραμμα της F1. Έτσι, η F1 έλαβε την δυσάρεστη (από οικονομικής και επικοινωνιακής άποψης) απόφαση να ματαιώσει τους δύο αγώνες καθώς δεν επιθυμεί να αντιμετωπίσει ένα πραγματικό χάος σε σχέση με τα logistics αλλά και την ασφάλεια των ανθρώπων της.

Τα GP σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία ήταν προγραμματισμένα να διεξαχθούν στις 12 και 19 Απριλίου αντίστοιχα. Ήταν οι μόνοι αγώνες που είχαν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2026 όντας μεταξύ των GP Ιαπωνίας (29 Μαρτίου) και Μαϊάμι (3 Μαΐου).

Χωρίς αγώνα ο Απρίλιος

Επιπλέον η F1 δεν προλαβαίνει να αντικαταστήσει τους δύο αγώνες με άλλους καθώς οι περισσότερες πίστες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν αγώνα έχουν ήδη κλείσει τα προγράμματά τους για τον Απρίλιο.

Αλλά ακόμη και να υπήρχε πίστα διαθέσιμη (θεωρητικά η Ίμολα θα μπορούσε να φιλοξενήσει αγώνα εντός του Απριλίου) το κόστος και η δυσκολία οργάνωσης ενός τέτοιου εγχειρήματος θα προκαλούσαν μάλλον περισσότερα προβλήματα από όσα θα έλυναν. Στην επίσημη ανακοίνωσή της η F1 σημειώνει ότι εξετάστηκαν περιπτώσεις αντικατάστασης αλλά τελικά καμιά τους δεν προχώρησε.

Έτσι η φετινή σεζόν θα περιλαμβάνει μόνο 22 GP και ο Απρίλιος δεν θα διαθέτει αγώνα του 2026 Μεταξύ Ιαπωνίας και Μαϊάμι θα μεσολαβήσουν πέντε εβδομάδες. Είναι η πρώτη φορά έπειτα από καιρό που θα υπάρξει τόσο μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ δύο αγώνων εντός της ίδιας σεζόν, χωρίς να υπολογίζουμε το καλοκαιρινό διάλειμμα του Αυγούστου.

