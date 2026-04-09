Φάμελλος από τη Θεσσαλονίκη: «Η ακρίβεια αδειάζει τα μαγαζιά, η κυβέρνηση πρέπει να φύγει»

Στην αγορά του κέντρου της Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, επιχειρώντας να αναδείξει το κλίμα πίεσης που, όπως υποστήριξε, επικρατεί τόσο στους καταναλωτές όσο και στους εμπόρους ενόψει Πάσχα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία συνέδεσε τη χαμηλή αγοραστική δύναμη και το υψηλό λειτουργικό κόστος των καταστημάτων με ένα γενικευμένο αίσθημα ανασφάλειας, λέγοντας ότι η σημερινή κατάσταση αμφισβητεί ακόμη και το πασχαλινό τραπέζι, αλλά και την ίδια την επιβίωση πολλών μικρών επιχειρήσεων.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Φάμελλος συνομίλησε με καταστηματάρχες και πολίτες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, του μετέφεραν την πίεση που προκαλεί η ακρίβεια και το κόστος λειτουργίας στην καθημερινότητα της αγοράς. Στο επίκεντρο της παρέμβασής του έβαλε τα «άδεια μαγαζιά» στο κέντρο της πόλης, παρουσιάζοντάς τα ως ένδειξη της συρρίκνωσης της αγοραστικής δύναμης και της δυσκολίας επιβίωσης για τους επαγγελματίες.

Το μήνυμα για ακρίβεια και επιβίωση στην αγορά

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περιέγραψε δύο παράλληλες αγωνίες που, όπως είπε, συναντώνται στη Θεσσαλονίκη αλλά και ευρύτερα στην αγορά: από τη μία την αγωνία των καταναλωτών, που βλέπουν τα εισοδήματά τους να μη φτάνουν, και από την άλλη την αγωνία των εμπόρων, που προσπαθούν να κρατήσουν ανοικτές τις επιχειρήσεις τους μέσα σε συνθήκες αυξημένων εξόδων. Η εικόνα που επιχείρησε να μεταφέρει είναι αυτή μιας αγοράς που λειτουργεί με όλο και μικρότερα περιθώρια αντοχής.

Στην ίδια γραμμή, απέδωσε την κατάσταση όχι μόνο στην οικονομική στενότητα των νοικοκυριών, αλλά και σε ένα συνολικότερο περιβάλλον αβεβαιότητας που, κατά την άποψή του, έχει δημιουργηθεί από την κυβερνητική πολιτική. Η παρέμβασή του δεν έμεινε στο επίπεδο της περιγραφής, αλλά πήρε αμέσως καθαρό πολιτικό στίγμα.

Η επίθεση στην κυβέρνηση και το αίτημα πολιτικής αλλαγής

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέβασε τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι η χώρα έχει εξελιχθεί σε αρνητικό παράδειγμα στην Ευρώπη για σκάνδαλα και διαφθορά, ενώ, όπως υποστήριξε, δεν προχωρούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και οι πλούσιοι γίνονται ακόμη πλουσιότεροι. Μέσα από αυτή τη γραμμή επιχείρησε να συνδέσει τα προβλήματα της αγοράς και της καθημερινότητας με ένα συνολικό πολιτικό και θεσμικό ζήτημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρότεινε την πολιτική αλλαγή ως διέξοδο, λέγοντας ότι η χώρα χρειάζεται ασφάλεια όχι μόνο στη γειτονιά και στη δημοκρατία, αλλά και στην ίδια την επιβίωση των νοικοκυριών και των επαγγελματιών. Οι πασχαλινές ευχές του συνδυάστηκαν έτσι με ένα καθαρό προεκλογικού τύπου μήνυμα, με αιχμή την ανάγκη να αλλάξει η σημερινή κυβερνητική πορεία.

Η εικόνα που θέλει να αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Θεσσαλονίκη

Η επίσκεψη στην αγορά της Θεσσαλονίκης δεν είχε μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά εντάσσεται στη σταθερή προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να συνδέσει την πολιτική του κριτική με την καθημερινότητα της αγοράς και των μικρομεσαίων. Η εικόνα που θέλησε να αναδείξει ο κ. Φάμελλος είναι μια πόλη όπου το εμπορικό κέντρο δοκιμάζεται, οι καταναλωτές περιορίζουν τις αγορές τους και οι επαγγελματίες μετρούν συνεχώς το κόστος της επόμενης ημέρας.

Κατά την περιοδεία του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνοδευόταν από τον πρώην υφυπουργό Γιάννη Αμανατίδη και στελέχη του κόμματος, σε μια παρουσία που είχε σαφή πολιτικό στόχο: να δείξει ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να πατήσει πάνω στην κοινωνική πίεση της περιόδου και να τη μετατρέψει σε αίτημα πολιτικής ανατροπής.

