Στο Γηροκομείο Αθηνών ο Μητσοτάκης με την κόρη του και σχέδιο για 500 ηλικιωμένους

Στο Γηροκομείο Αθηνών βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 9 Απριλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια επίσκεψη με σαφές κοινωνικό αλλά και πολιτικό μήνυμα, λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα. Ο πρωθυπουργός, έχοντας στο πλευρό του την κόρη του Σοφία, συνομίλησε με ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στη δομή, αντάλλαξε ευχές και δώρα και ευχαρίστησε το προσωπικό για τη δουλειά που γίνεται καθημερινά.

Στην επίσκεψη συμμετείχε και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία ενημερώθηκε από τον πρόεδρο του ιδρύματος, Σπύρο Χαμακιώτη, για την πορεία των παρεμβάσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, τόσο στο οικονομικό σκέλος όσο και στις εγκαταστάσεις. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο σχεδιασμός για την περαιτέρω ανακαίνιση του Γηροκομείου Αθηνών και η διεύρυνση της δυνατότητας φιλοξενίας περισσότερων ηλικιωμένων.

Το σχέδιο για αναβάθμιση και περισσότερες θέσεις φιλοξενίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά την επίσκεψη, το Γηροκομείο Αθηνών φιλοξενεί σήμερα 185 ηλικιωμένους, δηλαδή 80 περισσότερους σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, με την ανακατασκευή δύο ακόμη πτερύγων που έχει δρομολογηθεί, προβλέπεται να δημιουργηθεί χώρος για άλλους 80 ανθρώπους. Ο συνολικός σχεδιασμός, σε βάθος χρόνου, στοχεύει στη φιλοξενία 500 ηλικιωμένων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε αποφασισμένος να στηρίξει αυτή την προοπτική, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα φροντίσει να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για τα έργα που απομένουν. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από την επίσκεψη, έδωσε έμφαση και στην αξιοποίηση ιδιωτικών δωρεών, ώστε να προχωρήσουν γρηγορότερα οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Το μήνυμα Μητσοτάκη στους ηλικιωμένους και το προσωπικό

Κατά την παρουσία του στη δομή, ο πρωθυπουργός έστειλε ευχές για το Πάσχα και τόνισε ότι η επίσκεψή του πρέπει να εκληφθεί ως έμπρακτο μήνυμα στήριξης τόσο προς τη διοίκηση του Γηροκομείου όσο και προς το αρμόδιο υπουργείο. Στάθηκε ιδιαίτερα στη βελτίωση των συνθηκών φιλοξενίας, σημειώνοντας ότι αυτό που μετρά είναι οι άνθρωποι που ζουν εκεί να αισθάνονται ασφάλεια, φροντίδα και αξιοπρέπεια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται μόνο στην ανακαίνιση των κτιρίων, αλλά αφορά και την ευρύτερη ενίσχυση της λειτουργίας της δομής, ώστε να υπάρξουν καλύτερες υπηρεσίες και σταθερότερες συνθήκες για το προσωπικό. Στο κυβερνητικό στίγμα της επίσκεψης κυριάρχησε η θέση ότι η φροντίδα των πιο ευάλωτων πολιτών αποτελεί προτεραιότητα.

Τι είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου

Από την πλευρά της, η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι η εικόνα του Γηροκομείου Αθηνών έχει αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν —όπως είπε— το ίδρυμα συνδεόταν κυρίως με παράπονα και προβλήματα. Η υπουργός στάθηκε στη συνεργασία κυβέρνησης και διοίκησης, εκτιμώντας ότι η δομή μπορεί να ανακτήσει τον ρόλο και τη θέση που της αρμόζει.

Η παρουσία της στο Γηροκομείο συνδέθηκε ακριβώς με αυτή την προσπάθεια να αναδειχθεί η πορεία εξυγίανσης και αναβάθμισης ενός ιστορικού ιδρύματος, το οποίο φιλοδοξεί να επεκτείνει σημαντικά τη δυναμικότητά του τα επόμενα χρόνια.

Ο ρόλος της διοίκησης και το οικονομικό σκέλος

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και από τον πρόεδρο του Γηροκομείου Αθηνών, Σπύρο Χαμακιώτη, ο οποίος παρουσίασε την πορεία της δομής από μια μακρά περίοδο οικονομικής πίεσης προς μια φάση σταδιακής εξυγίανσης. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, το ίδρυμα κινείται πλέον με συμφωνία εξυγίανσης, ενώ γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν τα βάρη του παρελθόντος και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για νέα έργα.

Το μήνυμα που βγήκε από την επίσκεψη ήταν διπλό: από τη μία, η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι στηρίζει έμπρακτα το Γηροκομείο Αθηνών και, από την άλλη, η διοίκηση επιχειρεί να αναδείξει ότι η δομή έχει μπει σε τροχιά ανάκαμψης με σαφή αναπτυξιακό ορίζοντα.

Επίσκεψη με κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα

Η παρουσία του πρωθυπουργού στο Γηροκομείο Αθηνών, σε μια περίοδο με αυξημένο ενδιαφέρον για τις δομές φροντίδας και την κοινωνική πολιτική, είχε και συμβολικό χαρακτήρα. Η εικόνα που επιχείρησε να αναδειχθεί είναι αυτή ενός ιστορικού ιδρύματος που αφήνει πίσω του τα σοβαρά προβλήματα των προηγούμενων ετών και περνά σε μια νέα φάση, με μεγαλύτερη χωρητικότητα, καλύτερες υποδομές και πιο σταθερή λειτουργία.

Το αν αυτός ο σχεδιασμός θα προχωρήσει με την ταχύτητα και την έκταση που περιγράφεται, θα κριθεί στην πράξη το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, η δέσμευση που καταγράφηκε δημόσια είναι σαφής: ο στόχος που τίθεται πλέον είναι το Γηροκομείο Αθηνών να εξελιχθεί σε μία από τις πιο ισχυρές δομές φροντίδας ηλικιωμένων στη χώρα.

