Ανδρουλάκης από τη Βαρβάκειο: Ακριβότερο και φέτος το πασχαλινό τραπέζι

Στη Βαρβάκειο Αγορά βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δίνοντας έμφαση στην πίεση που συνεχίζουν να δέχονται τα νοικοκυριά ενόψει Πάσχα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε το αυξημένο κόστος του πασχαλινού τραπεζιού με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ελλάδα σε σχέση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης και άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν πράγματι ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,3% τον Μάρτιο, έναντι 2,5% στην ευρωζώνη.

08 Απρ. 2026 12:29
Pelop News

Μήνυμα για την ακρίβεια και τη συνεχιζόμενη πίεση στο εισόδημα των πολιτών έστειλε από τη Βαρβάκειο Αγορά ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνομίλησε με εμπόρους και καταναλωτές για το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού, υποστηρίζοντας ότι και φέτος οι οικογένειες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένες τιμές. Η εικόνα της αγοράς αποτυπώνει ήδη σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά είδη, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για αισθητά ακριβότερο πασχαλινό τραπέζι σε σχέση με πέρυσι.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής επικαλέστηκε τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό, σημειώνοντας ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στη χώρα ανήλθε στο 3,3% τον Μάρτιο, όταν ο μέσος όρος της ευρωζώνης κινήθηκε στο 2,5%. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται από τη flash estimate της Eurostat για τον Μάρτιο του 2026.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Ανδρουλάκης συνέδεσε την εικόνα αυτή με τη συνολική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παραμένει εξαιρετικά πιεσμένη. Παράλληλα, διεύρυνε την κριτική του, αναφέροντας ότι εκτός από το μέτωπο της ακρίβειας υπάρχουν ανοιχτές αδυναμίες και στο κοινωνικό κράτος, στη δημόσια υγεία και στη δημόσια παιδεία.

Με φόντο αυτή την κατάσταση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ανοιχτά ζήτημα πολιτικής αλλαγής, λέγοντας ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν δίνει λύσεις στα βασικά προβλήματα της κοινωνίας, αλλά, όπως υποστήριξε, παράγει συνεχώς νέα σκάνδαλα και φαινόμενα διαφθοράς. Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε ότι η αλλαγή αυτή θα αποτυπωθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές.

