Φεστιβάλ Πεντόβολα στο Θέατρο Λιθογραφείον

Από τις 16 μέχρι 21 Οκτωβρίου τα Πεντόβολα στο Θέατρον Λιθογραφείον

12 Οκτ. 2025 13:28
Pelop News

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Θέατρο Λιθογραφείον πραγματοποιεί από τις 16 μέχρι 21 Οκτωβρίου τα Πεντόβολα , ένα φεστιβάλ για μικρά και για μεγάλα παιδιά: Κουκλοθέατρο, τσίρκο, εργαστήρια, κινηματογράφος .

Το πρόγραμμα 

16 και 17 Οκτωβρίου

  • Πρωινές παραστάσεις για σχολεία

18 Οκτωβρίου 

  • Εργαστήρι κούκλας για παιδιά  στις 16:00
  • Παράσταση καραγκιόζη με τον Χρήστο Καλπουζανη Ο Καραγκιόζης στο φεγγάρι στις 17:00
  • Παρασταση κουκλοθεατρου απο την ομαδα Αντράλα Οι πειρατες και ο θησαυρός του μωβ μπαρμπουνιου στις 18:30.

19 Οκτωβρίου

  • Εργαστήρι τσίρκο για παιδιά στις 10:00
  • Παράσταση κουκλοθέατρο από την ομάδα Κοκού Μουκλό Οι ιστορίες της βελανιδιάς στις 11:30 Παράσταση κουκλοθέατρου από την ομάδα Χαρουπ Ο Αλη θέλει μπαμπά στη 13:00
  • Παραστάσεις κουκλοθεατρου για μεγαλύτερα παιδιά από την ομάδα Φαντές Η Οτίλλα και το κρανίο και Όταν η πάπια συνάντησε τον θάνατο στις 17:00
  • Ταινία για παιδιά από τον Γυμνό Οφθαλμό Τα σκληρά καρύδια στις 18:30

20 και 21 Οκτωβρίου 

  • Παραστασεις για σχολεία
