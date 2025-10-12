Φεστιβάλ Πεντόβολα στο Θέατρο Λιθογραφείον

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Θέατρο Λιθογραφείον πραγματοποιεί από τις 16 μέχρι 21 Οκτωβρίου τα Πεντόβολα , ένα φεστιβάλ για μικρά και για μεγάλα παιδιά: Κουκλοθέατρο, τσίρκο, εργαστήρια, κινηματογράφος .

Το πρόγραμμα

16 και 17 Οκτωβρίου

Πρωινές παραστάσεις για σχολεία

18 Οκτωβρίου

Εργαστήρι κούκλας για παιδιά στις 16:00

Παράσταση καραγκιόζη με τον Χρήστο Καλπουζανη Ο Καραγκιόζης στο φεγγάρι στις 17:00

Παρασταση κουκλοθεατρου απο την ομαδα Αντράλα Οι πειρατες και ο θησαυρός του μωβ μπαρμπουνιου στις 18:30.

19 Οκτωβρίου

Εργαστήρι τσίρκο για παιδιά στις 10:00

Παράσταση κουκλοθέατρο από την ομάδα Κοκού Μουκλό Οι ιστορίες της βελανιδιάς στις 11:30 Παράσταση κουκλοθέατρου από την ομάδα Χαρουπ Ο Αλη θέλει μπαμπά στη 13:00

Παραστάσεις κουκλοθεατρου για μεγαλύτερα παιδιά από την ομάδα Φαντές Η Οτίλλα και το κρανίο και Όταν η πάπια συνάντησε τον θάνατο στις 17:00

Ταινία για παιδιά από τον Γυμνό Οφθαλμό Τα σκληρά καρύδια στις 18:30

20 και 21 Οκτωβρίου

Παραστασεις για σχολεία

