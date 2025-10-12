Φεστιβάλ Πεντόβολα στο Θέατρο Λιθογραφείον
Από τις 16 μέχρι 21 Οκτωβρίου τα Πεντόβολα στο Θέατρον Λιθογραφείον
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Θέατρο Λιθογραφείον πραγματοποιεί από τις 16 μέχρι 21 Οκτωβρίου τα Πεντόβολα , ένα φεστιβάλ για μικρά και για μεγάλα παιδιά: Κουκλοθέατρο, τσίρκο, εργαστήρια, κινηματογράφος .
Το πρόγραμμα
16 και 17 Οκτωβρίου
- Πρωινές παραστάσεις για σχολεία
18 Οκτωβρίου
- Εργαστήρι κούκλας για παιδιά στις 16:00
- Παράσταση καραγκιόζη με τον Χρήστο Καλπουζανη Ο Καραγκιόζης στο φεγγάρι στις 17:00
- Παρασταση κουκλοθεατρου απο την ομαδα Αντράλα Οι πειρατες και ο θησαυρός του μωβ μπαρμπουνιου στις 18:30.
19 Οκτωβρίου
- Εργαστήρι τσίρκο για παιδιά στις 10:00
- Παράσταση κουκλοθέατρο από την ομάδα Κοκού Μουκλό Οι ιστορίες της βελανιδιάς στις 11:30 Παράσταση κουκλοθέατρου από την ομάδα Χαρουπ Ο Αλη θέλει μπαμπά στη 13:00
- Παραστάσεις κουκλοθεατρου για μεγαλύτερα παιδιά από την ομάδα Φαντές Η Οτίλλα και το κρανίο και Όταν η πάπια συνάντησε τον θάνατο στις 17:00
- Ταινία για παιδιά από τον Γυμνό Οφθαλμό Τα σκληρά καρύδια στις 18:30
20 και 21 Οκτωβρίου
- Παραστασεις για σχολεία
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News