Fight Club Patras: Με επιτυχία το Friendships Tae Kwon Do Patras

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για 14η συνεχόμενη χρονιά στην Πάτρα η γνωστή πλέον διοργάνωση “FRIENDSHIPS GAMES TAEKWONDO PATRAS” την Κυριακή 1 Μαρτίου, στο κλειστό γυμναστήριο Ροϊτίκων, υπό την αιγίδα του πατρινού συλλόγου FIGHT CLUB PATRAS.

Η διοργάνωση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον αναπτυξιακό και παιδαγωγικό της χαρακτήρα, προσφέροντας πολύτιμη αγωνιστική εμπειρία στους νεαρούς αθλητές, μέσα σε ένα άριστα οργανωμένο και ασφαλές περιβάλλον.

Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους, ο χρυσός Ολυμπιονίκης μας και γενικός γραμματέας της Ελληνική Ομοσπονδία Τάε κβον ντο Μιχάλης Μουρούτσος και ο Ταμίας της ΕΛΟΤ Μάριος Τσουρδινης, οι οποίοι έβγαλαν φωτογραφίες με τους αθλητές, τους γονείς και τους προπονητές.

Σύλλογοι από πόλεις όπως Καλαμάτα, Αργος, Αγρίνιο, Ναύπακτος, Μεσολόγγι, Αίγιο, Αμαλιάδα και φυσικά Πάτρα, έδωσαν δυναμικό «παρών», δημιουργώντας μια πραγματική γιορτή του Τάε κβον ντο, ενώ όλοι οι γονείς που παραβρέθηκαν απόλαυσαν τις προσπάθειες των παιδιών τους και έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι.



Επετειακό & Καινοτόμο το φετινό FRIENDSHIPS GAMES GAMES.

Η φετινή αθλητική διοργάνωση είχε επετειακό και καινοτόμο χαρακτήρα, συνδυάζοντας το νέο σύστημα φιλικών αγώνων, με ηλεκτρονικούς θώρακες και κάσκες σε τετράδες, αλλά και την παρουσίαση του VR – Virtual Taekwondo Reality για πρώτη φορά, σε μια τέτοια διοργάνωση. Η σύγχρονη αυτή διαδραστική εμπειρία ενθουσίασε τους μικρούς αθλητές, προσθέτοντας έναν ξεχωριστό τεχνολογικό τόνο στη διοργάνωση.

Το 14ο FRIENDSHIPS GAMES ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, χαμόγελων και αθλητικού πνεύματος, αναδεικνύοντας τις αξίες του σεβασμού, της συνεργασίας και του «ευ αγωνίζεσθαι» που πρεσβεύει το άθλημα του Τάε κβον ντο.

Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Τάκη Αντωνόπουλο που στήριξε την προσπάθεια μας για ακόμη μια χρονιά.

Επίσης ευχαρίστησαν τους χορηγούς: Aχαϊκό Χωριάτικο (κ. Λαλιώτη) και Play Sports (κ. Ρούσο), αλλά και όλους τους αθλητές τους και τους γονείς μέλη μας, για την πολύτιμη βοήθεια ώστε να έχει τόσο μεγάλη επιτυχία άλλη μια διοργάνωση σαν και αυτή.

«Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά, με ακόμη περισσότερες εκπλήξεις και δυνατές στιγμές!», ήτα η σχετική αποφώνηση του Fight Club Patras.

