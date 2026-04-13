Φιλιατρά: Το μεγαλύτερο «κάθετο» κοκορέτσι στον κόσμο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Μια πρωτοφανή εικόνα αντίκρισαν φέτος κάτοικοι και επισκέπτες στα Φιλιατρά, καθώς η παραδοσιακή γαστρονομία του Πάσχα συνάντησε την ιδιαιτερότητα της πόλης με έναν απρόσμενο τρόπο…

Λόγω των συνεχιζόμενων εργασιών στην κεντρική πλατεία, οι οποίες κατέστησαν αδύνατο το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία, οι κάτοικοι της περιοχής προχώρησαν στην κατασκευή ενός κάθετου μηχανισμού ψησίματος πάνω στο ομοίωμα του Πύργου του Άιφελ στην πόλη.

Η επιχείρηση «γίγας» περιελάμβανε την επιστράτευση του μνημείου-ομοιώματος ως μια τεράστια σούβλα, στην οποία είχαν τοποθετηθεί περίπου 5 τόνοι συκωταριάς. Χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 18 χιλιόμετρα εντέρου για την ολοκλήρωση του κοκορετσιού-γίγας, το οποίο κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος του ύψους του Πύργου.

Ο ειδικά διαμορφωμένος μηχανισμός εξασφάλιζε τη συνεχή περιστροφή του εδέσματος, ενώ η διαδικασία προσέλκυσε το ενδιαφέρον πλήθους κόσμου. Το δε ελαφρύ βοριαδάκι σκόρπισε τις μυρωδιές μέχρι την …Πύλο!

Η ιστορία του ελληνικού… Πύργου του Άιφελ

Η είσοδος στην πόλη των Φιλιατρών επιφυλάσσει μια εικόνα που ξενίζει τον επισκέπτη: ένα ομοίωμα του Πύργου του Άιφελ, ύψους 26 μέτρων, δεσπόζει στην περιοχή. Το μνημείο αυτό αποτελεί το έργο ενός ανθρώπου που θέλησε να ενώσει δύο πατρίδες.

Το 1960, ο ομογενής γιατρός και καλλιτέχνης Χαράλαμπος Φουρναράκης (γνωστός και ως Φουρνιέ), αποφάσισε να τιμήσει τους δεσμούς του με τη Γαλλία και τη γενέτειρά του. Κατασκεύασε τον Πύργο ως σύμβολο της ελληνογαλλικής φιλίας, θυμίζοντας πως η Γαλλία υπήρξε από τις πρώτες δυνάμεις που αναγνώρισαν το ελληνικό κράτος το 1830. Ο ίδιος οραματιστής άφησε το στίγμα του στην περιοχή με τη μεταλλική υδρόγειο σφαίρα στο κέντρο της πόλης, αλλά και με το περίφημο «Κάστρο των Παραμυθιών» στον γειτονικό Αγρίλη, μια αρχιτεκτονική σύνθεση που παντρεύει την ελληνική μυθολογία με την Επανάσταση του 1821.

