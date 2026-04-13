Φιλιατρά: Το μεγαλύτερο «κάθετο» κοκορέτσι στον κόσμο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Τα Φιλιατρά πρωτοτύπησαν φέτος το Πάσχα με το ψήσιμο ενός κάθετου κοκορετσιού 5 τόνων στον Πύργο του Άιφελ!

13 Απρ. 2026 17:16
Pelop News

Μια πρωτοφανή εικόνα αντίκρισαν φέτος κάτοικοι και επισκέπτες στα Φιλιατρά, καθώς η παραδοσιακή γαστρονομία του Πάσχα συνάντησε την ιδιαιτερότητα της πόλης με έναν απρόσμενο τρόπο…

Λόγω των συνεχιζόμενων εργασιών στην κεντρική πλατεία, οι οποίες κατέστησαν αδύνατο το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία, οι κάτοικοι της περιοχής προχώρησαν στην κατασκευή ενός κάθετου μηχανισμού ψησίματος πάνω στο ομοίωμα του Πύργου του Άιφελ στην πόλη.

Η επιχείρηση «γίγας» περιελάμβανε την επιστράτευση του μνημείου-ομοιώματος ως μια τεράστια σούβλα, στην οποία είχαν τοποθετηθεί περίπου 5 τόνοι συκωταριάς. Χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 18 χιλιόμετρα εντέρου για την ολοκλήρωση του κοκορετσιού-γίγας, το οποίο κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος του ύψους του Πύργου.

Ο ειδικά διαμορφωμένος μηχανισμός εξασφάλιζε τη συνεχή περιστροφή του εδέσματος, ενώ η διαδικασία προσέλκυσε το ενδιαφέρον πλήθους κόσμου.  Το δε ελαφρύ βοριαδάκι σκόρπισε τις μυρωδιές μέχρι την …Πύλο!

Η ιστορία του ελληνικού… Πύργου του Άιφελ

Η είσοδος στην πόλη των Φιλιατρών επιφυλάσσει μια εικόνα που ξενίζει τον επισκέπτη: ένα ομοίωμα του Πύργου του Άιφελ, ύψους 26 μέτρων, δεσπόζει στην περιοχή. Το μνημείο αυτό αποτελεί  το έργο ενός ανθρώπου που θέλησε να ενώσει δύο πατρίδες.

Το 1960, ο ομογενής γιατρός και καλλιτέχνης Χαράλαμπος Φουρναράκης (γνωστός και ως Φουρνιέ), αποφάσισε να τιμήσει τους δεσμούς του με τη Γαλλία και τη γενέτειρά του. Κατασκεύασε τον Πύργο ως σύμβολο της ελληνογαλλικής φιλίας, θυμίζοντας πως η Γαλλία υπήρξε από τις πρώτες δυνάμεις που αναγνώρισαν το ελληνικό κράτος το 1830. Ο ίδιος οραματιστής άφησε το στίγμα του στην περιοχή με τη μεταλλική υδρόγειο σφαίρα στο κέντρο της πόλης, αλλά και με το περίφημο «Κάστρο των Παραμυθιών» στον γειτονικό Αγρίλη, μια αρχιτεκτονική σύνθεση που παντρεύει την ελληνική μυθολογία με την Επανάσταση του 1821.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:18 Αιματηρή ληστεία στου Γκύζη: Υπάλληλος περιπτέρου δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι
20:10 Αίγιο: Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τη λαμπρή γιορτή της Παναγίας Τρυπητής
19:59 Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός νεαρός μοτοσικλετιστής, «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο
19:50 Eurovision 2026: Αποθέωση για τον Akylas και το «Ferto» στο Άμστερνταμ
19:41 Πτώση για το χρυσό: Η πίεση από το δολάριο και το «ράλι» του πετρελαίου
19:33 Αττική: Mεγαλόσωμο αγριογούρουνο βόλταρε στα βόρεια προάστια
19:21 Δικαστικό «μπλόκο» στη μήνυση Τραμπ κατά της Wall Street Journal για την υπόθεση Έπστιν
19:15 Διατροφή μετά το Πάσχα: Οδηγός για ομαλή επιστροφή στην ισορροπία
19:05 Κρίση στα Στενά του Ορμούζ: Κοινή πρωτοβουλία Λονδίνου – Παρισιού για διπλωματική διέξοδο
18:52 Hellenic Train: Αλλαγές στα δρομολόγια Θεσσαλονίκη – Σέρρες
18:45 «Πλήρωμα 94»: Επιστροφή στη Μπούντβα με το «Boo… tique Hotel»
18:33 Απολλεών: Μητέρα για δεύτερη φορά η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks»
18:24 Πανελλήνιες 2026: Οι τροφές που «ακονίζουν» το μυαλό των υποψηφίων, πρακτικές συμβουλές διατροφής
18:15 Το κέντρο του Τόκιο «γέμισε Ελλάδα» την ημέρα του Πάσχα
17:57 Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το «τελευταίο κουδούνι» σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, πότε ξεκινούν οι Πανελλαδικές
17:52 Δολοφονία στη Γκάνα: Σκότωσαν ποδοσφαιριστή μέσα στο πούλμαν της ομάδας του
17:51 Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης από ουσίες και αλκοόλ
17:46 Apple: Συναγερμός για «ύποπτο» email που στοχεύει χρήστες iPhone, μην το ανοίξετε
17:40 Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ στα ‘χνάρια Ορμπαν για την Ουκρανία
17:37 Ανοιξιάτικο «κύμα» ζέστης στη Δυτική Ελλάδα: Πού «σκαρφάλωσε» στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος – Ο καιρός αύριο Τρίτη του Πάσχα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11-12/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ