Φιλιππίνες: Τροπική καταιγίδα με τέσσερις νεκρούς και χιλιάδες εκτοπισμένους

Η καταιγίδα έπληξετην επαρχία Σουριγκάο ντελ Σουρ, στα νοτιοανατολικά της χώρας, προερχόμενη από τον Ειρηνικό Ωκεανό

Φιλιππίνες: Τροπική καταιγίδα με τέσσερις νεκρούς και χιλιάδες εκτοπισμένους
06 Φεβ. 2026 17:25
Pelop News

Δυστυχώς τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 6.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις νότιες Φιλιππίνες, έπειτα από εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκάλεσε η τροπική καταιγίδα Penha, σύμφωνα με τις αρχές.

Λαβρόφ: Η επίθεση κατά του Αλεξέγεφ δείχνει την πρόθεση του Κιέβου να τορπιλίσει τις συνομιλίες

Η καταιγίδα έπληξε αργά το βράδυ της Πέμπτης την επαρχία Σουριγκάο ντελ Σουρ, στα νοτιοανατολικά της χώρας, προερχόμενη από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Το μεσημέρι της Παρασκευής εντοπιζόταν ανοιχτά της επαρχίας Μποχόλ, με συνεχείς ανέμους έως 55 χλμ./ώρα και ριπές έως 70 χλμ./ώρα, σύμφωνα με μετεωρολόγους.

Θύματα από κατολίσθηση – Επιχειρήσεις διάσωσης
Στην πόλη Καγκάγιαν ντε Όρο, ζευγάρι και δύο παιδιά σκοτώθηκαν όταν το πρόχειρο σπίτι τους καταπλακώθηκε από κατολίσθηση σε λατομική περιοχή, που προκλήθηκε από καταρρακτώδεις βροχές. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο περιφερειακός διευθυντής Πολιτικής Άμυνας, Αντόνιο Σουγκαρόλ.

Στην πόλη Ιλιγκάν, περίπου 55 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά, κάτοικοι παγιδεύτηκαν στα σπίτια τους λόγω της ανόδου των υδάτων. Γυναίκα απηύθυνε έκκληση για βοήθεια μέσω ραδιοφωνικού σταθμού, αναφέροντας ότι είχε εγκλωβιστεί με τρία ακόμη μέλη της οικογένειάς της στον δεύτερο όροφο της κατοικίας τους. «Οι διασώστες κατευθύνονται προς το σημείο», δήλωσε ο Σουγκαρόλ, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις σε πλημμυρισμένα χωριά.

Χιλιάδες εκτοπισμένοι και προβλήματα στις μεταφορές
Σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα, περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν, εκ των οποίων περίπου 5.800 μεταφέρθηκαν σε κέντρα φιλοξενίας σε νότιες και κεντρικές επαρχίες. Παράλληλα, ανεστάλη η λειτουργία σχολείων σε πολλές περιοχές.

Σημαντικές διαταραχές καταγράφηκαν και στις θαλάσσιες μεταφορές. Σχεδόν 5.000 επιβάτες και εργαζόμενοι φορτίων εγκλωβίστηκαν σε 94 λιμάνια, μετά την προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβατηγών και φορτηγών πλοίων λόγω επικίνδυνων θαλάσσιων συνθηκών, σύμφωνα με την ακτοφυλακή.

Η καταιγίδα διαθέτει ζώνη βροχών και ανέμων πλάτους περίπου 660 χιλιομέτρων και έπληξε τη χώρα λίγο πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου, όταν συνήθως σημειώνονται λιγότερα τροπικά συστήματα. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι θα εξασθενήσει σε τροπική ύφεση καθώς κινείται βορειοδυτικά προς την επαρχία Παλαουάν.

Οι Φιλιππίνες πλήττονται κάθε χρόνο από περίπου 20 τυφώνες και τροπικές καταιγίδες και βρίσκονται σε ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας, γεγονός που τις καθιστά μία από τις πλέον ευάλωτες χώρες παγκοσμίως σε φυσικές καταστροφές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:45 AI companions: Προσοχή, δεν είναι φίλοι σας – Ανησυχίες ειδικών για την ψυχική υγεία
18:40 Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Εύβοια και Βοιωτία
18:30 Πάτρα: Δημοτική αρχή και αντιπολίτευση σε αντιπαράθεση για το Πράσινο – «9.456 φυτεύσεις σε ένα χρόνο»
18:21 Καλαμάτα: Νεκρός 45χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώμα και μπάζα
18:15 Ευγενία Σαμαρά: «Τα ΜΜΕ έχουν σεβαστεί πολύ την προσωπική μου ζωή, δεν έχουν ξεπεράσει κάποιο όριο»
18:11 Στη Φλόριντα 17χρονος έβαλε φωτιά σε φίλο του με βενζίνη και στη συνέχεια γέλαγε, ενώ εκείν προσπαθούσε να σωθεί
18:05 Ποιος θυσιάζει το μέλλον των παιδιών μας;
18:00 Πάτρα – Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΔΗΠΕΘΕ: Αναμονή για τον Μάρτιο
17:55 Θεσσαλονίκη: 61χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο
17:45 Η ανάρτηση της Βάνας Μπάρμπα για την κηδεία του Λάκη Ραπτάκη, πότε και που θα γίνει
17:35 72χρονος με μοτοσυκλέτα και άνοια οδηγούσε ανάποδα σε αυτοκινητόδρομο! Πήγαινε σε εκκλησία να ανάψει κερί
17:25 Φιλιππίνες: Τροπική καταιγίδα με τέσσερις νεκρούς και χιλιάδες εκτοπισμένους
17:16 Κίνα: Κρυφές κάμερες σε ξενοδοχεία έδειχναν live πελάτες σε προσωπικές στιγμές
17:10 Σοκ, μητέρα κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα τη 10χρονη κόρη της!
17:08 kariera.gr: Η Πάτρα υποδέχεται την Ημέρα Καριέρας Τουρισμού ενόψει της νέας τουριστικής σεζόν
17:00 Η Αφροδίτη Λατινοπούλου στην «Π»: «Δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν» ΒΙΝΤΕΟ
16:52 Συμμετοχή της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις δραστηριότητες  του ευρωπαϊκού έργου WeSTEMEU
16:44 Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών του δημοσιογράφου Γιώργου Κακούση – Τι δηλώνει για την υπόθεση Παναγόπουλου
16:36 ΕΟΚ: Αγωγή του Βαγγέλη Λιόλιου σε πρόεδρο ΚΑΕ για απειλητικά μηνύματα
16:28 Πειραματικό φάρμακο οδήγησε σε απώλεια βάρους έως 12,3% με μηνιαία χορήγηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ