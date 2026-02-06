Φιλιππίνες: Τροπική καταιγίδα με τέσσερις νεκρούς και χιλιάδες εκτοπισμένους

Δυστυχώς τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 6.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις νότιες Φιλιππίνες, έπειτα από εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκάλεσε η τροπική καταιγίδα Penha, σύμφωνα με τις αρχές.

Η καταιγίδα έπληξε αργά το βράδυ της Πέμπτης την επαρχία Σουριγκάο ντελ Σουρ, στα νοτιοανατολικά της χώρας, προερχόμενη από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Το μεσημέρι της Παρασκευής εντοπιζόταν ανοιχτά της επαρχίας Μποχόλ, με συνεχείς ανέμους έως 55 χλμ./ώρα και ριπές έως 70 χλμ./ώρα, σύμφωνα με μετεωρολόγους.

Στην πόλη Καγκάγιαν ντε Όρο, ζευγάρι και δύο παιδιά σκοτώθηκαν όταν το πρόχειρο σπίτι τους καταπλακώθηκε από κατολίσθηση σε λατομική περιοχή, που προκλήθηκε από καταρρακτώδεις βροχές. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο περιφερειακός διευθυντής Πολιτικής Άμυνας, Αντόνιο Σουγκαρόλ.

Στην πόλη Ιλιγκάν, περίπου 55 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά, κάτοικοι παγιδεύτηκαν στα σπίτια τους λόγω της ανόδου των υδάτων. Γυναίκα απηύθυνε έκκληση για βοήθεια μέσω ραδιοφωνικού σταθμού, αναφέροντας ότι είχε εγκλωβιστεί με τρία ακόμη μέλη της οικογένειάς της στον δεύτερο όροφο της κατοικίας τους. «Οι διασώστες κατευθύνονται προς το σημείο», δήλωσε ο Σουγκαρόλ, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις σε πλημμυρισμένα χωριά.

Σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα, περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν, εκ των οποίων περίπου 5.800 μεταφέρθηκαν σε κέντρα φιλοξενίας σε νότιες και κεντρικές επαρχίες. Παράλληλα, ανεστάλη η λειτουργία σχολείων σε πολλές περιοχές.

Σημαντικές διαταραχές καταγράφηκαν και στις θαλάσσιες μεταφορές. Σχεδόν 5.000 επιβάτες και εργαζόμενοι φορτίων εγκλωβίστηκαν σε 94 λιμάνια, μετά την προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβατηγών και φορτηγών πλοίων λόγω επικίνδυνων θαλάσσιων συνθηκών, σύμφωνα με την ακτοφυλακή.

Η καταιγίδα διαθέτει ζώνη βροχών και ανέμων πλάτους περίπου 660 χιλιομέτρων και έπληξε τη χώρα λίγο πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου, όταν συνήθως σημειώνονται λιγότερα τροπικά συστήματα. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι θα εξασθενήσει σε τροπική ύφεση καθώς κινείται βορειοδυτικά προς την επαρχία Παλαουάν.

Οι Φιλιππίνες πλήττονται κάθε χρόνο από περίπου 20 τυφώνες και τροπικές καταιγίδες και βρίσκονται σε ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας, γεγονός που τις καθιστά μία από τις πλέον ευάλωτες χώρες παγκοσμίως σε φυσικές καταστροφές.

