Φίνος Φιλμ για Μαρινέλλα: Το συγκινητικό βίντεο-αφιέρωμα με τις κινηματογραφικές εμφανίσεις της

Με ένα λιτό αλλά φορτισμένο βίντεο-αφιέρωμα, η Φίνος Φιλμ αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα, συγκεντρώνοντας στιγμές από τις εμφανίσεις της στον ελληνικό κινηματογράφο και συνοδεύοντάς τες με τη φράση: «Τα λόγια είναι περιττά».

Φίνος Φιλμ για Μαρινέλλα: Το συγκινητικό βίντεο-αφιέρωμα με τις κινηματογραφικές εμφανίσεις της
29 Μαρ. 2026 14:38
Με μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη της Μαρινέλλας, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με σκηνές από κινηματογραφικές εμφανίσεις της μεγάλης ερμηνεύτριας.

Στο αφιερωματικό βίντεο περιλαμβάνονται αποσπάσματα από ταινίες στις οποίες η Μαρινέλλα είχε αφήσει το δικό της στίγμα με τη φωνή και την παρουσία της, ανάμεσά τους οι ταινίες «Γοργόνες και Μάγκες» και «Γυμνοί στον δρόμο». Η λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτηση ήταν λιτή: «Μαρινέλλα. Τα λόγια είναι περιττά».

Η ανάρτηση της ιστορικής εταιρείας παραγωγής προκάλεσε συγκίνηση, καθώς επανέφερε στη μνήμη του κοινού τη βαθιά σύνδεση της Μαρινέλλας με τον ελληνικό κινηματογράφο και τις εμβληματικές στιγμές που χάρισε μέσα από τραγούδια και εμφανίσεις που σημάδεψαν ολόκληρη εποχή.

 

