Φοινικούντα: Το διπλό φονικό δεν φαίνεται να ήταν ληστεία, τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ

Η αστυνομία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη των ερευνών για τον δράστη του διπλού φονικού στην Φοινικούντα, με το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας να μην φαίνεται να σχετίζεται με ληστεία.

Τα θύματα ήταν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, γνωστός επιχειρηματίας της περιοχής, και ο επιστάτης του. Το MEGA εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο βρίσκεται τώρα υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Φοινικούντα: Στον στενό κύκλο του 68χρονου στρέφονται οι έρευνες – Οι διαθήκες και το σκούτερ στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομία συνεχίζει την αναζήτηση του δράστη, ενώ τα στοιχεία από τα βίντεο θεωρούνται κρίσιμα για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Για «υπόθεση μυστήριο» έκανε λόγο ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Ν/Α Αττικής, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και πρόσθεσε: «Τα κίνητρα μπορεί να είναι κληρονομικά ή προσωπικά. Στην έρευνα βρίσκονται δύο σημαντικά βίντεο, το ένα από τα οποία δείχνει ένα μηχανάκι να φεύγει με αναβάτη. Ο 68χρονος είχε δεχτεί στο παρελθόν επίθεση με αεροβόλο όπλο, χωρίς όμως να μιλήσει στην αστυνομία.»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εγκληματική ενέργεια φαίνεται να είχε προμελέτη, καθώς το θύμα είχε δεχτεί προηγούμενη επίθεση.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος της οικογένειας του 68χρονου, Αντώνης Κατσάς τόνισε: «Υπήρξαν ενδείξεις για προηγούμενο συμβάν, αλλά καμία ουσιαστική διαφορά μεταξύ θείου και ανιψιού δεν δικαιολογεί αυτό που συνέβη. Ζητούμε από τα Μέσα να είναι προσεκτικά στις κρίσεις τους απέναντι στην οικογένεια.»

Η οικογένεια επισημαίνει ότι δεν υπήρξε ουσιαστική οικογενειακή διαμάχη και ότι τα μέσα πρέπει να αποφεύγουν ανακρίβειες και εικασίες.

