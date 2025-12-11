Φολέγανδρος: Ένοχος και πάλι ο σύντροφος της Γαρυφαλλιάς

O Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου απέρριψε και το αίτημα των δικηγόρων του Δημήτρη Βέργου για αναγνώριση του πρότερου σύννομου βίου αλλά και την καλή διαγωγή που έδειξε μετά τη γυναικοκτονία και κατά τη διάρκεια της κράτησής του

Φολέγανδρος: Ένοχος και πάλι ο σύντροφος της Γαρυφαλλιάς
11 Δεκ. 2025 12:27
Pelop News

Και αυτή τη φορά δεν έπεισε ούτε το Εφετείο Αιγαίου με τους ισχυρισμούς του περί μειωμένου καταλογισμού, ο δράστης της γυναικοκτονίας στη Φολέγανδρο, με θύμα την αδικοχαμένη Γαρυφαλλιά. Ο εισαγγελέας δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και κρίθηκε και πάλι ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Αθήνα: Συλλήψεις ανηλίκων για ληστείες και κλοπές, στόχος τους γυναίκες που δούλευαν σε φούρνους και περίπτερα

O Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου απέρριψε και το αίτημα των δικηγόρων του Δημήτρη Βέργου (του ανθρώπου που σκότωσε βίαια την σύντροφό του Γαρυφαλλιά,) για την αναγνώριση του πρότερου σύννομου βίου αλλά και την καλή διαγωγή που έδειξε μετά την γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο και κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Το έγκλημα έγινε τον Ιούλιου του 2021 και αποκαλύφθηκε όταν η 26χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία του νησιού. Ο καθ’ ομολογία δράστης σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

Επί 30 ώρες κρυβόταν σε μια σπηλιά, όπου και τον εντόπισαν οι αρχές. Στους αστυνομικούς απέδωσε τη δολοφονία της κοπέλας στην κακιά στιγμή καθώς εκνευρίστηκε από τις λάθος οδηγίες που του έδωσε για να πάνε στην παραλία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:27 Νέος πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
18:25 Θεσσαλονίκη: Αγρότες μοίρασαν προϊόντα σε πολίτες για να ζητήσουν συγγνώμη για την ταλαιπωρία
18:17 Επικοινωνία Πούτιν με Μαδούρο: Επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Βενεζουέλας
18:09 Ουκρανία: 676 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου
18:07 Στη Λακωνία η προετοιμασία της Εθνικής Κ18-Ποιος Πατρινός κλήθηκε
18:04 Στον Αθλητικό Εισαγγελέα στέλνει η ΕΟΚ πρόεδρο ΚΑΕ!
18:00 Αχαΐα – Η γραμμή της Δικαιοσύνης στην τοπική ΕΛΑΣ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Ανοχή ναι, εκτροπές όχι»
17:55 Εντάσεις και υψηλοί τόνοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή: «Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν»
17:50 Τότε θα προβληθεί το επεισόδιο «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά»
17:42 Τρόμαξε την Ευρώπη ο Ρούτε: Ο επόμενος στόχος της Ρωσίας είναι το ΝΑΤΟ, η σύγκρουση είναι προ των πυλών
17:42 Το Άνοιγμα Νέων Κέντρων Μόδας
17:40 Με πατρινό οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας πόλο των Ανδρών
17:33 Περιφέρεια: Το “CHERRY” συνομιλεί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημιουργικών επιχειρήσεων στο ROUTELAB «UrbanFest 2025»
17:24 Η Γερμανία στηρίζει τον Πιερρακάκη για πρόεδρο του Eurogroup
17:17 Κεραμέως: «Νωρίτερα οι συντάξεις του Ιανουαρίου»
17:09 Τότε θα γίνει το Σούπερ Καπ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ
17:00 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας άνοιξε διάλογο τη νέα ΚΑΠ
16:53 Οι Αναδυόμενες Χώρες Αναλαμβάνουν την Πρωτοβουλία στη Μόδα
16:52 Δείτε πότε θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου
16:45 Οι άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ με τον Γαλατά Χανίων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ