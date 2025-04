Formula 1: Μεγάλη νίκη στην Ιαπωνία ο Μαξ Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα στη Σουζούκα και πήρε τη νίκη μπροστά από τις McLaren.

Το Grand Prix Ιαπωνίας, ο 3ος φετινός αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, μάς έδωσε και τον τρίτο διαφορετικό νικητή αυτής της χρονιάς, που δεν ήταν άλλος από τον Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing. Ο Ολλανδός τέσσερις φορές πρωταθλητής ξεκίνησε από την pole position και έμεινε στην πρώτη θέση μέχρι την καρό σημαία, παρά την ασφυκτική πίεση που του άσκησαν -ιδιαίτερα στους τελευταίους γύρους- οι δύο οδηγοί της McLaren.

The Red Bull driver secures victory after a measured drive under pressure 👏 #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/jJHRub1jJo

Η McLaren και σε αυτόν τον αγώνα έδειξε να έχει το ταχύτερο μονοθέσιο, αλλά όχι αρκετά για να στερήσει τη νίκη από τον Φερστάπεν, που εξαργύρωσε στο απόλυτο τον εκπληκτικό γύρο που έκανε το Σάββατο στις κατατακτήριες δοκιμές. Χωρίς μάλιστα να βοηθήσουν τους εαυτούς τους με τη στρατηγική, που ήταν άτολμη στην καλύτερη, αρκέστηκαν ουσιαστικά στην εσωτερική τους μάχη, με τον Λάντο Νόρις να παίρνει τη 2η θέση, λίγο μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι, που σε μεγάλο κομμάτι του αγώνα έδειχνε να είναι ταχύτερος από τον ομόσταβλό του.

Η δεύτερη «κλάση»

Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο «best of the rest», φέρνοντας τη Ferrari του στην 4η θέση, αν και σε αρκετή απόσταση από τους τρεις πρώτους. Ο Μονεγάσκος έκανε καλό αγώνα και κράτησε πίσω του τον απειλητικό Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, ο οποίος πήρε την 5η θέση.

Πολύ καλό αγώνα έκανε και ο Κίμι Αντονέλι στην 6η θέση, δίνοντας δείγματα του ταλέντου του. Ο 18χρονος Ιταλός για λίγους γύρους (κατά τη διάρκεια των pit stop) βρέθηκε στην πρωτοπορία του αγώνα και έγινε ο νεότερος οδηγός στην ιστορία της F1 που το καταφέρνει. Τελικά τερμάτισε 6ος.

LAP 44/53

📻 “I think I have the pace to get Max”

Piastri believes he can get closer to Verstappen, but Norris is almost in DRS range of the Red Bull!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/0iPft1QbIX

— Formula 1 (@F1) April 6, 2025