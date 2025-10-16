«Φορτωμένος» με ναρκωτικά, όπλα και βεγγαλικά – Η έρευνα που αποκάλυψε το μικρό οπλοστάσιο στην Πάτρα

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας ημεδαπός άνδρας στην Πάτρα, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων καθώς και για κατοχή βεγγαλικών και φωτοβολίδων.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, που οδήγησαν τους αστυνομικούς στην κατοικία του. Κατά την έρευνα, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

17 γραμμάρια κάνναβης

5,4 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων της ναρκωτικής ουσίας “BOOM”

1 κυνηγετικό όπλο χωρίς άδεια κατοχής

166 φυσίγγια

1 σιδερογροθιά

2 βεγγαλικά και 1 καπνογόνο

1 κινητό τηλέφωνο

Τα ευρήματα αποδεικνύουν, σύμφωνα με την αστυνομία, οργανωμένη δράση που σχετίζεται τόσο με τη διακίνηση ναρκωτικών όσο και με παράνομη κατοχή οπλισμού.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας για τα περαιτέρω.

