«Φωτιά, φωτιά» φώναζαν μέσα στη νύχτα: Πώς παγιδεύτηκε το 7χρονο παιδί στη φονική πυρκαγιά στη Ροδόπη

Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες για τα όσα εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Ρίζωμα Ροδόπης, όταν πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία οδήγησε στον θάνατο ενός 7χρονου παιδιού και στον σοβαρό τραυματισμό μελών της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 6 το πρωί στο δωμάτιο των παιδιών – ένα από τα συνολικά 12 δωμάτια του σπιτιού – όπου εκείνη την ώρα κοιμόταν και η μητέρα. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν ταχύτατα, καθώς το εσωτερικό της κατοικίας είχε ξύλινες και πλαστικές κατασκευές, με αποτέλεσμα ο χώρος να γεμίσει μέσα σε ελάχιστα λεπτά με πυκνό καπνό.

Ροδόπη: Από ξυλόσομπα ξεκίνησε η φωτιά στο σπίτι – Νεκρός ένας 7χρονος

Το 7χρονο παιδί βρέθηκε απανθρακωμένο στο σημείο όπου κοιμόταν, ενώ ο 5χρονος αδελφός του κατάφερε να διαφύγει με τη βοήθεια του πατέρα τους, φέροντας εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού.

«Δεν το προλάβαμε… είχε πολλή φωτιά και καπνό»

Στο ίδιο σπίτι κοιμόντουσαν και οι παππούδες των παιδιών. Ο παππούς του 7χρονου, μιλώντας στην ERTnews, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν: «Κατά τις 5:30 άρχισε να φωνάζει η νύφη και ο γιος μου “φωτιά, φωτιά”. Το ένα το βγάλαμε, το μικρό, και το άλλο δεν το προλάβαμε. Είχε πολλή φωτιά και καπνό. Εγκλωβίστηκε εκεί που κοιμόταν. Όλοι κοιμόντουσαν. Στην αρχή πήρε φωτιά το ένα δωμάτιο και μετά το άλλο. Από τη σόμπα πήρε φωτιά, ξυλόσομπα».

Νοσηλεύονται ο πατέρας και το μικρότερο παιδί

Ο 5χρονος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, συνοδευόμενος από τη μητέρα του, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Ο πατέρας μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής, φέροντας εκτεταμένα εγκαύματα στο κάτω μέρος του σώματός του.

Την ίδια ώρα, τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνά η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής, με το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από ξυλόσομπα να εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

