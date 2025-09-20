Φωτιά σε δασική έκταση στη Λαγκαδά Άρτας – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) σε δασική έκταση στη Λαγκαδά Άρτας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λαγκαδά, Άρτας. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 20, 2025

