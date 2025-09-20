Φωτιά σε δασική έκταση στη Λαγκαδά Άρτας – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δάσος στη Λαγκαδά Άρτας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) σε δασική έκταση στη Λαγκαδά Άρτας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς.
